Parralo: "Cuando regalas tanto es difícil competir"

"Cuando regalas tanto es muy difícil competir", así de contundente fue Cristóbal Parralo tras la nueva derrota encajada por el Racing en A Malata (1-4).

El preparador verde no estuvo nada contento con los suyos y achacó los goles a fallos propios que no se pueden cometer.

"Nos enfrentamos a un equipo que estaba muy en forma. Cuando logras empatar el partido, cometes unos errores que no puedes cometer. No puedes dar opciones a hacer transiciones rápidas o perder balones en el medio campo tras una falta propia contra un equipo del nivel del Almería. No se puede regalar tanto porque cuando lo haces, es muy difícil competir", arguyó Parralo.

Asimismo, el técnico racinguista insistió en que, a pesar de que hubo brotes verdes en la primera parte, no sirve pensar en eso.

"Lo que cuenta es que hemos vuelto a perder en casa y eso no puede ser. Hemos vuelto a encajar muchos goles. Es cierto que hubo algún momento bueno, pero no te sirve si luego no acabas competiendo. Hoy no hemos estado cerca de ganar", aseguró.

Sobre la sustitución de David Castro, Cristóbal Parralo dijo que se debió a la tarjeta amarilla que había recibido y a los problemas físicos que arrastró.

"El cambio de David se debió a la amarilla y a sus molestias. Influyeron las dos cosas. También que estaba jugando Pozo en la derecha, que es muy rápido, y había mucho riesgo con esa tarjeta. Hemos intentado cubrirlo para evitar estar con uno menos", apuntó.

El preparador cordobés valoró positivamente el apoyo incasable de la afición a pesar del duro resultado.

"A la afición no le podemos pedir más. Están con nosotros y nos ayudan muchísimo. Nosotros tenemos que dar mucho más para poder salir de esta situación. Al final, van pasando los partidos y los puntos se van quedando por el camino. En casa, tienes que ser mucho más fuerte. Tienes que blindarte y no puedes encajar goles como los que encajamos", aseveró.

Por último, Cristóbal Parralo aseguró que hay que analizar el partido por qué se desmoronó todo poco después de empatar.

"Hay que analizar el partido. El problema es que el 1-2 llegó inmediatamente después de empatar y eso fue el punto de inflexión. Yo me quedo con esos detalles que no podemos permitir. Hay que ser mucho más sólidos porque esto es una liga muy complicada. No nos podemos conformar con que haya fases buenas en el partido. Hay que empezar a sumar", zanjó.