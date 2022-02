Parralo: “El conjunto ha tenido personalidad para recuperarse”

No distó demasiado el partido de ayer del que Cristóbal Parralo esperaba contra el Tudelano. El preparador racinguista sabía que iba a ser complicado por el momento que atraviesa el equipo ferrolano –“no estamos finos, falta confianza y fluidez”, apuntó–, además de por el gol en propia meta encajado en el primer minuto. Pero el entrenador del cuadro verde destacó que “hemos tenido personalidad, nos hemos recuperado de ese mazazo y hemos ido a por el partido en todo momento. ¿Que se puede jugar mejor? ¡Por supuesto!”.



“En esta categoría no hay un partido tranquilo, cualquiera puede ganarle a cualquiera”, insistió Parralo para expresar que no le había sorprendido el nivel dado por el Tudelano. “Ya sabíamos que era un equipo que competía bien y que sus derrotas eran ajustadas”, dijo el entrenador racinguista.









Ataque





Mejorar el rendimiento en ataque era uno de los objetivos del Racing para este partido. De ahí que Parralo apostase por alinear de inicio a dos delanteros (David Rodríguez y Nathan Palafoz) con la intención de tener “más presencia en el área rival, más gente por delante del balón y al final hemos tenido el premio”. A ello también ayudó la mejoría experimentada por el Racing en la segunda parte, en la que el técnico recuerda que “no nos conformábamos con el empate, sino que necesitábamos ganar”.



Parralo también reconoció que la lluvia complicó las cosas para el Racing, porque lo obligó a apostar por un fútbol más directo, “y no es fácil cambiar de un momento para otro. Lo que demandaba el partido era jugar a los espacios y no arriesgar con posibles pérdidas”. Y es que el tramo final fue mucho más abierto de lo que al entrenador del cuadro verde le habría gustado, de ahí que reconociese que “sufrimos muchísimo, porque en cuadlquier situación desafortunada nos podían marcar. Además, el Tudelano es un peligroso”.



Por todo eso espera el preparador que este triunfo ayude a acercarnos a los de arriba. “Queda mucho, hay que remar, sin ponerse techo y confío en el equipo”, dijo el técnico.