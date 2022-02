Parralo: “Como en Santander, hemos regalado la primera parte”

Cristóbal Parralo valoró el empate “rescatado” ayer en el Nuevo Vivero ante un rival superior en la primera parte pero que sufrió tras el triple cambio introducido por el técnico visitante en la reanudación.

“Ha sido un partido igualado, de muchas disputas y balones divididos”, en el que su equipo no fue capaz de controlar ni dominar el enfrentamiento. Los derroteros en los que se mantenía el encuentro en la segunda parte llevaron a Parralo a sustituir a tres jugadores. “Viendo que no estábamos elaborando bien y que estábamos teniendo pérdidas en la progresión del juego, intentamos cambiar el signo del partido y jugar más directos con la gente de arriba para aprovechar las acciones a balón parado”, explicó. Fue así cómo el cuadro verde logró un punto que, sin embargo, no satisface a su preparador. En esa línea, incidió en que “llevamos dos partidos, el Santander y este, en los que las primeras partes las hemos regalado, y eso no puede ser”, aseguró antes de remachar que “tenemos que mejorar”.





El técnico insistió en que “somos exigentes, hemos venido haciendo las cosas bastante bien, jugando bien, y cuando se hacen las cosas bien, estás más cerca de poder ganar los partidos. Cuando no es así, el punto se ha trabajado, pero si queremos conseguir muchos más, debemos mejorar”.





Sobre el contrincante, el entrenador racinguista remitió a su política de no opinar del rival “por respeto”, pero destacó que se trata de “un gran equipo que está viviendo unas circunstancias complicadas, y eso también afecta al juego”. Con el apoyo del buen ambiente en la grada, los anfitriones bloquearon al Racing. “Nos han presionado muy bien, nos han dificultado la salida”, recordó.





Sobre las dificultades de su equipo para salir con el balón jugado, Parralo afirmó que “son cosas que hemos trabajado durante la semana” y en las que “vamos a seguir insistiendo para progresar mejor con el balón controlado, porque ya lo hemos hecho y estoy convencido de que lo vamos a volver a hacer”.