Parralo: “Tal y como se puso el partido se valora el punto”

Con un punto más, y ya van cuatro en su casillero, Cristóbal Parralo se mostró “contento”, tanto por el empate cosechado en el Carlos Tartiere como por “el trabajo de los jugadores, porque han sido solidarios cuando nos hemos quedado con un jugador menos con muchos minutos por delante y una pena haber encajado tan pronto en la segunda parte. Así que tal y como se puso el partido valoramos bien el punto”.



El técnico quiso asimismo abrir una puerta a la imaginación de cara a saber lo que hubiese ocurrido de jugar todo el encuentro once contra once, si bien “al final el fútbol tiene estas cosas y hay que aceptarlas. La expulsión desde el banquillo no la aprecié bien, quiero ver la jugada”. Parralo desmenuzó el plan para “sobrevivir” a una segunda parte con uno menos, si bien con un gol más “siendo solidarios y no dejando que nos creasen ocasiones, intentar salir en alguna transición rápida”.



Pero nada más salir recibimos el empate y ahí se nos ha complicado todo mucho más, pero me quedo con la reacción y el equipo no ha bajado los brazos en ningún momento, ha concedido muy poco y nos llevamos un justo punto”.

Defensa

Parralo alabó la solidez defensiva de los suyos, tanto esta tarde en Oviedo como la pasada semana ante el Elche, lo que “nos permite enfrontar los partidos”. Un duelo que en el caso del vivido en el Carlos Tartiere se les puso muy cuesta arriba con la citada expulsión, con el preparador realizando varios cambios –tres al mismo tiempo– de cara a “tener fuerza en las piernas, tener esa energía para seguir apretando, seguir presionando para que el rival no nos generase ocasiones y por la banda derecha se estaban incorporando bien, e intentamos frenar esa continuidad con la entrada de Moi y creo que lo conseguimos”.



A pesar de sumar un triunfo y un empate como novato, el técnico señaló que “es muy pronto para conclusiones, estamos adaptándonos. Hay que trabajar duro y a ver donde somos capaces de llegar.”