Parralo: “El camino es intentar ser contundentes en las áreas ”

“Muy contento”. Ese es el estado de ánimo con el que el entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, llegó a la sala de prensa de A Malata tras la victoria ante el Linares. El preparador destacó la actitud de los suyos, su capacidad competitiva, en lo que considera la manera de alcanzar el objetivo: “Siempre hay cosas que mejorar y las ha habido, sobre todo en la primera parte, que no me han convencido, pero este es camino: intentar tener esa contundencia en las áreas para poder ganar los partidos”, señaló.



El cuerpo técnico introdujo varios cambios y combinaciones en el once titular, con Luis Chacón de inicio en la mediapunta y una pareja de centrales inédita, Fornos y Bourdal. “Estoy contento porque ves que responden y te lo ponen difícil, y eso es lo que buscamos, esa competencia para poder ser mejores”, explicó. Con todo, precisó que los cambios no se deben a que “no estemos contento con el resto, pero esta semana hay tres partidos y pensamos que había jugadores que nos podían aportar en función del rival. Nos ha salido bien, otras veces no es así”.



Los dos triunfos seguidos refuerzan la confianza del grupo, indicó Parralo, que insiste en el discurso que mantiene desde el comienzo. “Sabemos lo que cuesta ganar”, afirmó antes de recordar que “me preocupaba que, jugando bien, no estábamos ganando. Creábamos situaciones, el rival no era mejor, pero no conseguíamos ganar y eso merma la confianza de los jugadores”. No obstante, quiso subrayar lo fundamental, y es que “estaba convencido que, si seguíamos creyendo en lo que hacemos, los resultados volverían a llegar”.



Aunque no es muy partidario de individualizar las valoraciones, el entrenador racinguista aseguró que “Luis Chacón va

dando pasos adelante y yo estoy muy contento con él: se lo merecía y ha hecho un partidazo”. También ha destacado el trabajo de Fornos tras superar la lesión y de la zaga en su conjunto. “No habían jugado juntos hasta ahora, pero la sensación que daba es que sí. Debo felicitarlos por el trabajo, la contundencia y la concentración para no conceder opciones al rival”, dijo.