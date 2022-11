Parralo: “Antes metíamos goles y ahora no; hay que trabajar"

Seguiremos trabajando para mejorar”. Es la conclusión que el entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, sacó de un partido “muy igualado y competido”, en el que los dos contendientes apostaron por diferentes maneras de jugar –el Sestao River, a través del juego directo y las acciones a balón parado; el cuadro verde, mediante el juego combinativo, intentando llevar la pelota de un lado a otro para progresar–. Sin embargo, la diferencia la marcó el tanto del cuadro vizcaíno nada más volver del descanso. “A partir de ahí, nosotros nos metimos en una lucha contrarreloj para intentar empatar el partido... pero no lo conseguimos”, dijo.





No le sorprendió a Parralo la manera en la que se desarrolló el partido –“ya esperábamos un partido de estas características”, reconoció–. Lo que sí recordó es que este es el tercer encuentro consecutivo que el Racing pierde por el mismo marcador, 10, “y eso es algo a tener en cuenta”. Sobre todo porque, a pesar de disponer de ocasiones, el cuadro verde no es capaz de marcar goles. “Antes entraban, ahora no y tenemos que trabajar duro para volver a esa línea que nos permita volver a adquirir confianza y ganar partidos”, dijo.







Combinación





El preparador destacó del encuentro de Las Llanas que “cuando hemos sido capaces de dar cuatro pases seguidos y mover la pelota de un lado a otro hemos hecho daño”. Enfrente, el Sestao River jugó con las armas esperadas y se aprovechó de que el campo estaba pesado, así que al preparador racinguista recordó que “había que adaptarse” y no le quedó más remedio que “felicitar al rival por el trabajo hecho y desearle la mayor de las suertes para la siguiente ronda”.“Estamos fastidiados, porque no nos gusta perder nunca”, reconoció el entrenador racinguista del resultado. Por eso, a partir de ahora, se trata de “trabajar duro. Sé cómo está el equipo y lo que nos falta. A partir de ahí, con el trabajo diario, intentaremos mejorar y seguir creciendo; esto no va a ser fácil, la gente estaba muy mal acostumbrada a ganar”.