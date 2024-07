Pantín coloca a Galicia tercera en el Nacional por Autonomías de surf

Las aguas de Pantín completaron hoy las dos primeras citas estatales previstas para unos intensos diez días de competición en las aguas valdoviñesas. Así, fue el Campeonato de España por Autonomías el que abrió fuego en esta cita, que por séptimo año consecutivo se celebra en Valdoviño –si bien ahora con este arenal como sede en lugar de A Frouxeira–, con el Nacional SUP –stand up paddle– tomando el relevo de la cita por selecciones.



Fue en esta en la que la delegación local sumó su primera medalla, con el conjunto de Galicia, si bien no pudiendo repetir el subcampeonato del pasado año, sí presente en el cajón. El combinado de los locales Bruno Martín, Lucas Domínguez, Ana Pena, Mar Cid e Isabel García fue tercero, en una apretada clasificación por detrás de Canarias y Asturias. A nivel individual, Martín fue el mejor en la prueba de bodyboard Open, con una puntuación de 13, muy superior al canario –8,23–.

La selección gallega / FES



En femenino, Pena firmó la segunda posición, siendo sólo superada por la competidora insular. En esta misma modalidad, en sub 18, Domínguez finalizo tercero, muy cerca del segundo lugar cosechado por el asturiano. Un bronce que asimismo consiguió Mar Cid, una de las dos representantes locales en surf, en su caso en sub 14. Por su parte, la veterana García se hizo con la segunda posición en la final máster.

El triunfo de Martín en bodyboard fue uno de los pocos que se le escapó al grupo canario, que con éste revalida el título del pasado año, aumentando además su palmarés hasta los nueve campeonatos en once ediciones.



El programa de competición conoció hoy a los ganadores en las pruebas estatales de SUP Open y sub 18. Una modalidad en la que Enrique Pérez y Julieta Rodríguez-Villamil fueron los mejores en la competición de base, mientras que Guillermo Carracedo e Iballa Ruano hicieron lo propio en Open, revalidando sus títulos –con Villamil segunda en esta categoría–. Además de completarse esta modalidad, se disputaron las finales de surf sub 10 mixto y sub 12 femenino, con las victorias de Matei Arruabarrena y Carla Méndez, respectivamente.

Ruano, en Pantin / FES

Programa: Turno para la delegación más joven del campeonato

Si las condiciones del mar lo permiten, la competición valdoviñesa se retoma esta mañana a partir de las 09.00 horas, con la categoría sub 12 masculina y sus cuartos de final, para dar paso a las semifinales sub 14 femeninas. Precisamente en la segunda de estas, formará Mar Cid. La cita se prolongará, en principio hasta seis de la tarde.