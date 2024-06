El palista naronés Borja López logra el billete para el Europeo de maratón: “Hay que ser paciente en este deporte y no frustrarte”

Los resultados no favorecieron la consecución de las metas que el naronés Borja López González –Náutico Firrete de Pontedeume– tenía previstas para esta campaña. Su sueño de entrar en el equipo nacional júnior de pista se diluyó en un selectivo en el que “no tuve el fin de semana y tampoco di el nivel y me quedé fuera de las finales en ambas distancias”, señala este joven palista de 16 años –cumplirá 17 el 31 de diciembre–.



López no se desanimó. Al contrario, buscó nuevos alicientes que, en un giro inesperado fueron precisamente los que le proporcionarán a este palista la que será su primera internacionalidad. El deportista formado en el Piragüismo Narón y KDM Cabanas competirá en el próximo Campeonato de Europa de maratón a disputarse a finales del julio en la ciudad polaca de Poznan. “Hay que ser paciente en este deporte, no tienes que ir frustrado... si yo ahora me frustrase por no entrar en pista no haría nada.”, señalaba el palista que vive su primer año en el Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona, en Asturias, tras su paso por el CGTD de Pontevedra.

Y, así, López optó por llenar ese vacío con una modalidad de maratón, que si bien y como él mismo señala “mi punto fuerte sí que son las distancias largas”, no es su preferida. “Este año conseguí maratón pero mi objetivo el año que viene será la pista otra vez, y estaré más fuerte que nunca, más centrado. Si se me da mal una cosa pues tengo que entrenarla más para ver si soy bueno en pista, porque a mí el maratón me gusta pero disfruto mucho más en las distancias de 500 o mil metros”, confiesa.

Máximo rendimiento

López logró el título júnior de campeón de España y su plaza continental con poco más de dos semanas de trabajo centrado en esta modalidad, lo que da buena cuenta de su potencial. “Estuve una semana entrenando con un barco de pista, que es diferente, pesa más y es más incómodo para hacer esto –porteos–, y una semana antes conseguí un barco apto y sí que me puse a fuego para entrenar el maratón... y conseguimos el resultado, con prisas y muy improvisado. Para el poco entreno que tuve salió perfecto”, comenta del deportista del Firrete.

Un oro en una regata en la que López tomó las riendas, a pesar de ser el más joven de su categoría, “fue bastante tranquila, sin tensión, nos respetamos todos bastante y se decidía todo en los tirones antes de los giros. Fui marcando siempre el ritmo e iba pegando tirones en los giros, y en el porteo, cinco veces, y siempre entré también bien y no tuve ningún problema”, analiza el local tras su título.



López quería vestir la indumentaria estatal y lo logró de manera inesperada este fin de semana cumpliendo ese sueño de “representar a España en mi deporte, es a lo que aspiras, siempre, ves desde pequeño a tus ídolos haciéndolo y quieres ser como ellos y lo conseguí”, sentencia. Un desvío que, asimismo, le llevará a cambiar un tanto su hoja de ruta en esta campaña, ya que si bien antes estaba más centrado en el Nacional de pista ahora “tengo que centrarme en el Europeo para intentar conseguir un buen resultado. Si entrenando dos semanas conseguí ganar el Campeonato de España... Espero hacer algo bonito en el Europeo, creo que tengo nivel, lo coges con más gusto si salen las cosas así de primeras”, señala visiblemente contento por su campaña hasta la fecha.



Un primer paso en un camino cuyo uno de sus modelos a seguir no podía ser sino otro que su hermano Martín –oro munidal júnior en 5.000 metros–, cuyos pasos podrían cruzarse o compartir en próximas campañas. “Mi hermano es un ejemplo, intento seguir sus pasos aunque me quede un poco atrás, pero poco a poco. Me encantaría compartir centro con él, montar un K-2 algún día para un campeonato o un selectivo e intentar ir juntos a algún lado” .