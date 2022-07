Paco Fernández: “Me motiva volver a competir en Tercera con el Somozas”

Exportero del Club Deportivo As Pontes

Pone fin el portero Paco Fernández (Narón, 1988) a una etapa de seis temporadas, tres en Tercera División y otras tantas en Preferente Galicia, en el As Pontes para regresar al Somozas, club del que ya formó parte en la campaña 12/13 y con el que espera volver a disfrutar de la categoría en la que está. En el club del Manuel Candocia confía en contar con la posibilidad de jugar a un nivel más o menos elevado en el tramo final de su carrera después de hacerlo en un escalón inferior en las filas de la entidad de O Poboado.

¿Qué balance hace de su trayectoria en el As Pontes?

Un buen balance. Son muchas temporadas y en ellas, con el equipo encadenando ascensos y descensos, se pasa por todos los estados de ánimo. Pero me llevo un gran recuerdo del club, de los compañeros y me voy muy contento de haber estado tanto tiempo en él.

¿Pesaron los problemas económicos sufridos por el club?

No sé como será para otros, pero en mi caso tengo un trabajo y puedo vivir sin el aporte económico que te da el fútbol. Pero el cambio es por una cuestión personal, de volver a competir en Tercera, un nivel superior, en los años de fútbol que me quedan. La motivación es poder competir en una categoría que es semiprofesional.

¿Le gusta la exigencia a la que va a tener que hacer frente en las filas del Somozas?

Sí. Es un club que conozco de hace varias temporadas, también a varios jugadores y al cuerpo técnico. Sé que tiene una exigencia alta, que es lo que buscaba a nivel personal para poder entrenar y competir a un nivel casi profesional. Es una oportunidad perfecta, al lado de casa, así que no dudé demasiado para decidirme.

¿Conocer al cuerpo técnico que va a tener en el equipo le ayudó a tomar la decisión?

Sí. Es un entrenador con el que coincidí en el As Pontes, sé cómo trabaja y cómo es. Soy consciente de dónde quiere llegar con su trabajo y volver a trabajar con él fue un factor que me ayudó a tomar la decisión para intentar dar lo mejor de mí mismo.

¿Se suma al proyecto del Somozas con la idea de formar solo parte de la plantilla o de jugar lo máximo posible?

Mi idea para mi nueva etapa en el Somozas es la de competir, tratar de ganarme un puesto como todos los integrantes de la plantilla. Nadie ficha en un sitio con la condición de que va a jugar más o menos, porque eso no existe. Al contrario, vas con la idea de competir en las mismas condiciones que el resto de compañeros. Si puedo jugar, perfecto; si no, ayudar al equipo a conseguir los mejores resultados que sean posibles dentro de la competición de Tercera RFEF.