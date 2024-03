Pablo G. Parga, técnico del Voleibol Aldebarán San Sadurniño: “La gente quería más y al final estamos en la fase de ascenso”

Cuando en la campaña 2015/16 el Aldebarán de San Sadurniño ejerció de anfitrión en el que, finalmente, fue su primer título en la Copa Príncipe –al año siguiente, también en casa, fue segundo y en la 20/21 logró un nuevo trofeo en el Municipal–, a buen seguro su vista no alcanzaba hasta un 2024 en el que la entidad local escribirá otras importantes líneas en su historia como sede de la fase de ascenso a Superliga –merced a su segunda posición en el grupo A–, entre el 25 y el 28 de abril.



Tras una complicada campaña en la que los lemas locales fueron “es lo que hay” y un clásico “partido a partido”, la joven plantilla a cargo de un nuevo pero viejo técnico Pablo Parga tendrá como premio pelear por regresar a la elite en casa.

-¿Era su objetivo de la campaña la presencia tanto en la Copa como en esta fase?



No, no lo era, ninguna de las dos, era simplemente competir y hacer un grupo de gente joven, de Galicia, ahorrar y pagar las facturas, ir haciendo la estabilidad del club en el futuro. Y realmente se hizo un grupo muy majo, gente con mucha garra, la verdad. Un grupo muy muy afín y como son todos gallegos y también el colombiano Luis –Meza– y el ruso –Manuel Gomes– son casi otros gallegos “alquilados” también y es un grupo muy unido y la verdad que los resultados llegaron y al final nos metimos en otra fase.

-Fue una temporada haciendo mucho encaje de bolillos casi en cada jornada para poder competir...



Si, llegabas cada semana y este tiene clase, examen, tengo cinco para entrenar, siete... no podías hacer previsiones a largo plazo. La verdad es que estábamos jugando bien, compitiendo bien en casa, pero tienes que ponerte objetivo de fin de semana, no tienes un equipo profesional que puedas contar con él las 24 horas del día. Es un hándicap muy grande y nuestra idea siempre era llegar al fin de semana, entrenar todo lo que se pudiera durante la semana y llegar y competirles a cualquiera. No hubo pequeños objetivos. Cuando nos fuimos empezando a meter un poquito en la Copa, ahí sí que ya empezamos a hablar, al final de todo, de que sería muy guay meterse en la fase el primer año. En la segunda vuelta, cuando la gente se relajó un poco tras haberse metido en la Copa, hubo una charla con los jugadores y staff y al final la gente quería dar más, hasta donde llegásemos, partido a partido, pero hasta donde nos llevara. Y al final nos llevo, a dos jornadas antes del final, a estar clasificados.

-Para usted como entrenador, además, es la segunda fase consecutiva que disputa tras la del año pasado con Vigo, le está cogiendo el gusto...



Sí, bueno, se verá la competición.. pero la verdad es un regalo poder estar en una Copa y en una fase de ascenso y aun por encima aquí en San Sadurniño pues mejor que mejor. Y además el primer año con un equipo bastante nuevo, joven, con poquita experiencia pero compitiendo y jugando a un nivel muy grande y estoy muy muy contento.

-El formato de Copa y fase es muy similar, si bien imagino que el sentimiento de afrontar una u otra competición es muy diferente con Superliga de fondo ¿no?



Si es otra cosa, claro. Habrá que hacer muchas cuentas y al llegar al caso de entrar en la final, que ya entras en Superliga... pero es muy difícil que se pueda subir nuestra. Nuestra idea este año no era esa, ni para el año siguiente. Es la de competir y estabilizar el club, hacerlo un poquito más viable y que la gente lo vea, que sea más visible de cara a los patrocinadores y demás con jugadores de Galicia. Y también que la gente que venga más por el Municipal, que cada vez lo hacen más y la verdad que es una alegría volver a verlo así.

-Habla de que es difícil volver a Superliga, pero también era difícil estar donde están ahora y lo consiguieron



Sí, muy, muy difícil. La verdad que eso me lo dicen el año pasado al inicio de temporada y no me lo creo, ni una cosa, ni otra, ni la Copa ni la fase. Al final, haciendo el trabajo poco a poco y teniendo suerte en ciertos momentos, mala suerte en otros también, pero realmente trabajando duro, y el equipo lo ha hecho, conseguir esos logros que solo estar ya es un logro. Hay gente que tiene muchos fichajes de mucho dinero, muchos extranjeros y la verdad que competir con esa gente va a ser complicado, pero al final vamos a estar en nuestra casa y vamos a intentar competirles todo lo que se pueda.

-La decisión estaba entre Tarragona, Ibiza, Leganés y ustedes, ¿qué cree que decantó la balanza?



Supongo que sería un tema económico por los clubes, ya que el Leganés organizó la Copa, la Príncipe se fue a Santander e Ibiza yo creo que al final supongo que tiraría mucho del dinero de otros equipos, temporada alta, vuelos... Estamos contentos porque jugamos en nuestra casa y no tenemos que desplazarnos, la gente que trabaja no tiene que pedir muchos días y puedes intentar contar con bastantes jugadores y con tu público.