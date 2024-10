Pablo Castro Pajón, ganador en el Slalom de Sarria: “Estarei en Fene, xógome o subcampionato"

Con tres victorias consecutivas en las últimas citas del Campeonato Gallego de slalom, el pontés Pablo Castro Pajón –As Pontes Motorsport– es el claro candidato a mantener una segunda posición que ahora mismo ocupa en la tabla autonómica tras su triunfo en la penúltima carrera autonómica, el VIII Slalom Concello de Sarria.



Por este motivo y como él mismo indica, Pajón no se perderá la competición a disputarse en Fene a finales del próximo mes de noviembre. “Teño que ir, xógome o subcampionato”, indicaba entre risas un piloto que protagonizó un sonado regreso a los trazados mediado el pasado ejercicio, en el que, con sólo dos tercios del calendario puntuando, consiguió hacerse con el cuarto lugar.



La presencia del local en esta campaña ha sido también esporádica, si bien muy efectiva, con, además de las tres últimas victorias –a la de Silleda hay que añadir las de Vilatuxe y Somozas–, un segundo y un tercer lugar en Laracha y Rianxo.

“Houbo sorte”, comentaba el piloto que afronta la recta final del campeonato con la plata a su alcance. “Está claro que tamén hai que correr”, puntualizaba riendo, señalando que, precisamente en la carrera en la que firmó su “peor” resultado, la de Rianxo, fue en la que “pensei que iba gañar e chegaron os irmáns –Anxo y Javier Lariño– e deron a sorpresa. Contas con unha cousa e despois é outra”, sentencia un piloto local que remonta sus inicios en esta disciplina a 1997.

Tríada pontesa

A una carrera de levantar el trofeo de subcampeón “a verdade non contaba con que fose tan ben”, señala el de As Pontes Motorsport, apuntando a la antigüedad de su vehículo –un Citröen AX– como uno de los posibles hándicaps, un aspecto que, hasta la fecha, no ha pasado factura en una disciplina a la que el local ha regresado años después “porque me gusta moito”.



El pontés, en cuyo palmarés figuran asimismo varios campeonatos asturianos, compartió podio en Sarria con su compañero de escudería Rubén Gandoy, el único en hacerle sombra en esta carrera y líder del campeonato, y al que aventajó en un segundo, con Manuel Trevín –Automóvil Club As Pontes– en el lugar de bronce.

Un dominio local en esta modalidad de slalom que, como no podría ser de otro modo vivirá el final de su calendario en San Valentín, en un circuito que hace un año ganó, precisamente, Gandoy.