El objetivo: llegar lo más alto posible

“El objetivo sigue siendo el mismo: pelear por estar lo más arriba posible. Es lo que trataremos de conseguir”. Empezó ayer la pretemporada del Racing y su director deportivo, Carlos Mouriz, trazó las líneas maestras de un proyeto que en realidad es “una ilusión apoyada por una afición que es escasa pero que está comprometida, que quiere crecer, que de hecho está creciendo y que cada día está más con nosotros... pero necesitamos más”.



“No podemos negar que es complicado”, dijo Mouriz acerca de objetivo de meterse en el playoff de ascenso a Segunda y, una vez ahí, dar el salto al fútbol profesional. “Eso no significa, sin embargo, que no vayamos a pelear por ganar todos los domingos. Pretendemos ganar, pero si no ganamos que sea porque el rival se impone; y si perdemos, que sea dándolo todo, porque no queremos regalar nada a nadie. Y a ver si este año tenemos la pizca de suerte que no tuvimos la pasada temporada”, dijo Mouriz.



Espera para ello el Racing volver a tener el apoyo de una afición que al final de la pasada temporada se volcó –más de tres mil aficionados se desplazaron a Vigo con motivo del playoff a Segunda que lo enfrentó al Nàstic de Tarragona– y que esta campaña espera crecer. “Y si este año somos 4.000... que cada uno anime por dos y seamos como 8.000. Y que en el terreno de juego corramos el doble para que la afición esté orgullosa de nosotros”, dijo además Mouriz.

Búsqueda



Para ello, el Racing tratará de formar hasta el cierre del mercado de incorporaciones la mejor plantilla posible, un grupo al que todavía le quedan cuatro fichas –tres sub 23 y una sénior– para ocupar dos plazas de lateral derecho, una de mediapunta y otra de delantero. “Tendremos que movernos en función de eso”, dijo.