El nuevo Racing se hace esperar

Una plantilla en construcción y las carencias que ello implica. Así puede condensarse la valoración que se hacía desde el campo sobre la actuación del miércoles. Nacho Sánchez fue el encargado de aportar algunas reflexiones al término de un partido en el que se desdibujaron las líneas entre categorías.



“Hoy nos ha costado más que el otro día, ellos con la pelota me han sorprendido”, admitía sobre el Bergantiños. “Sobre todo en la primera parte nos estaba costando coger a los mediocentros, en la segunda sí que hemos tenido más el balón y más sensación de peligro”, añadía.



El delantero canario tuvo sus oportunidades, y junto al recién llegado Dorrio, o como Delmás en la segunda mitad, sembraba por momentos semillas de esperanza entre la afición racinguista, si bien sus iniciativas no llegaron a germinar. El jugador se mostraba satisfecho con su aportación. “Las pretemporadas no me suelen costar mucho, en la banda izquierda estoy a gusto tanto para irme por dentro y pegarle a puerta, como para irme por fuera para centrar”, compartía.



En este sentido, considera que se hacía necesario un refuerzo en los extremos y las posiciones centrales, pero recuerda que al equipo siguen llegando nuevas incorporaciones, algo que también se nota en los entrenamientos. “Poco a poco estamos cogiendo los conceptos que quiere Cristóbal. Es pronto, estamos pocos jugadores y a medida que vaya llegando la gente podremos trabajar más esa parte tactica de posicionamiento. Yo creo que iremos asimilando más los conceptos, sobre todo la gente nueva”.



Resalta que lo importante en esta fase es “ir cogiendo ritmo de competición y que no haya lesiones para llegar al inicio de liga bien”.

El nivel sigue subiendo



La cuenta atrás sigue en marcha, y la batería de rivales amistosos se acomoda a una hoja de ruta escalonada para el club. Si a mitad de semana la escuadra verde se medía un equipo que milita en Segunda RFEF, a finales lo hará contra uno de Primera Federación.

Nacho lo sintetizaba de la siguiente forma: “Al final tenemos que ir encontrando ese nivel de intensidad, esa competitividad según se iguala o está más cerca la categoría de Segunda, de hecho nos va a venir bien para coger ese ritmo de competición”.

Los de Parralo no hacen puente: la actividad en A Gándara no para y más allá de la puesta a punto en la que los jugadores ya venían trabajando de cara al estreno en liga, toca seguir parcheando las deficiencias evidenciadas en el campo de Río Seco, las de una alineación todavía incompleta y en fase de afinación común. Los entrenamientos de ayer y de hoy podrían resultar diferenciales en la nueva oportunidad que se les presenta este sábado contra el Ourense CF, militantes en Primera RFEF, en su feudo.