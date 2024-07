Nueva vida para las pistas de atletismo de A Malata un lustro después

Ferrol está de nuevo en el mapa del atletismo gallego. Un lustro –desde 2019– han tardado las instalaciones de A Malata en poder volver a acoger unas citas amparadas bajo el paraguas de Deporte Galego y Federación Autonómica, si bien el tartán del recinto ferrolano vuelve a ser un escenario viable y muy elegible por parte de estos organismos –y en un futuro de otros de carácter nacional– para convertirse en sede tanto de unos más que necesarios controles para seguir la progresión de atletas como de otras pruebas de mayor envergadura.



Los últimos arreglos acometidos en estas instalaciones en noviembre de 2023 y el pasado febrero, como señala el edil de Deportes, Ricardo Aldrey –en el tartán, zona de lanzamientos, de jueces, pintado y accesos, entre otros aspectos– sirvieron para poder conseguir una prórroga en la homologación de este recinto, un trámite que, por diferentes motivos, no se había llevado a cabo y de ahí el citado lustro de sequía ferrolana en lo que a competiciones atléticas se refiere en A Malata.



“La pista ya tiene el ok de la Federación Gallega”, señala Aldrey, aunque, como añade el edil, “todavía quedan cosas por hacer, como la habilitación de los aseos exteriores, limpieza para el uso de determinados emplazamientos...”, al no haber contado estas instalaciones con un mantenimiento adecuado para someterse a lo solicitado por el ente federativo. Un primer paso, como apunta el edil para, asimismo, contar con el visto bueno de la Real Federación Española y, no sólo volver a situar Ferrol en el mapa autonómico, sino también en el estatal.

Jugar en casa

Así, A Malata volvió al ruedo del atletismo gallego el pasado 25 de mayo, con la disputa del Campeonato Provincial Xogade de edad escolar y, hace unos días, con el Campeonato Gallego sub 14 de clubes y la cita autonómica de combinadas sub 16 y sub 20. Unas pruebas cuya celebración, inicialmente, no estaba prevista en las instalaciones ferrolanas, si bien, y ya con los trabajos para recuperar la citada homologación en marcha, y con el visto bueno del ente federativo, se disputó la primera de las citas y con todos los papeles “en regla”, la segunda.



“Era una petición que nos había hecho la Federación”, apunta Aldrey, recordando la limitación de emplazamientos homologados existentes en Galicia –“es que antes no se podían hacer en A Malata ni controles”–, por lo que la delegación atlética de la comarca se tenía que desplazar a A Coruña –unas pistas, asimismo, con sus condicionantes al depender de la UDC– o a cualquier otro punto de Galicia o España para hacer valer sus marcas.



“Hay que ir colocando cosas”, comenta el edil del área “y es muy importante que este tipo de eventos puedan celebrarse aquí de nuevo. El coste es poco y la repercusión es muy importante”, señalando el gran número de personas que, por ejemplo, movieron estas dos citas de base celebradas en las últimas semanas. Todavía sin próximas citas programadas en este recinto, Ferrol puede ir ya preparándose para ser, de nuevo, y tras un parón demasiado largo, capital del atletismo gallego, y puede que nacional, en próximos ejercicios.