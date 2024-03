Noa Pena Paz, tenista: “La verdad es que empecé muy bien el año”

Con una raqueta en sus manos desde que tenía ocho años, la fenesa Noa Pena Paz, ahora con 14 cumplidos en enero, viene de hacerse con el campeonato gallego en un primer año de categoría cadete que está resultando, en su inicio, de lo más fructífero. Esta pupila de Higinio Rivas, del Casino, ahora en las filas del Tenis Coruña, sabía que podía hacerse con este título autonómico, a pesar de ser una de las más jóvenes. Y lo consiguió.



“Esperaba llegar a la final, sabía que iba a ser duro, pero había entrenado muchos meses”, cuenta Pena recién llegada a la Ferrero Tennis Academy, en Alicante, para hacer frente a una nueva cita del Warrior Tour –para jóvenes talentos entre sub 10 y sub 16–. La de Fene, de hecho, se anotó la final por un doble 6-0 ante una Carlota Souto a la que ya había doblegado en otras ocasiones, y que en este choque no pudo demostrar su mejor versión ante la fenesa –Pena fue también segunda en dobles–. Una victoria que la del Tenis Coruña encadena con la firmada hace unas semanas en el Galicia Head Tour cadete, en donde asimismo se impuso a una rival de segundo año. “La verdad es que este año empecé muy bien”, confiesa la local.



Un gran comienzo que puede continuar en su concurso en un Warrior alicantino al que acude ya desde hace unos años y en el que jugará tanto en individual como en doble, en este último cuadro con Paula González Merlo, con la que ya sabe lo que es ganar una competición de estas características, concretamente en Madrid, así como la cita internacional de A Coruña el pasado septiembre. Una competición en la que Pena tiene que echar el resto al medir fuerzas con los mejores del país. “Hay mucho nivel, es muy diferente a Galicia, que no hay tanto como fuera”, cuenta Pena, señalando que “las de fuera pueden entrenar más horas, tienen mejor tiempo”, en relación a las complicadas circunstancias meteorológicas en las que tanto ella como el resto de deportistas de la comunidad tienen que trabajar.

De afición a pasión

Sin embargo, esta situación puede, casualmente, favorecerla en una cita alicantina que comenzará con muy bajas temperaturas y con granizo. “Espero hacer un buen torneo”, apunta Pena, “y también en el próximo Campeonato de España cadete –al que logró el billete con su título en Lugo–”, consciente de la dificultad de esta meta en su primer año cadete.



“El que viene será más fácil”, confiesa. Con el apoyo incondicional de su familia y amigos y tras descubrir que esa afición encontrada en una visita de Educación Física a una clase de esta disciplina “se convirtió en mi pasión”, la tenista de Fene no tiene problemas para compaginar sus estudios con una carrera deportiva que espera alargar mucho tiempo. “Creo que nunca lo voy a dejar, porque me encanta”, señala Pena, pocas horas antes de volver a coger la raqueta en competición y buscar un nuevo trofeo en una competición nacional. En la cita autonómica cadete, el también local Pedro Antón fue campeón de dobles, formando equipo con Ramón Talín.