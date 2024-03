Nico Serrano: “Creo que dimos con la clave viniendo a Ferrol”

La actuación de Nico Serrano –Iruña, 2003– el pasado domingo ante el Real Valladolid no sólo le valió al extremo navarro el aplauso y el cariño de la afición y poder celebrar en A Malata, por primera vez desde que llegó a Ferrol, un triunfo. Y es que el futbolista cedido por el Athletic, autor de un gol y de la asistencia del segundo, fue incluido en el once ideal de la Liga Hypermotion por el fútbol desplegado durante los 78 minutos que estuvo en el césped de A Malata.



“Estoy muy contento por ese premio, pero eso ya es pasado”, señala Serrano, “y ahora lo que quiero es dar el máximo la siguiente, como todo el equipo”. Y es que a pesar de seguir jugando con su hombro vendado tras la lesión sufrida en el duelo ante el Sporting de Gijón –”hemos encontrado una formula para estar cómodo y voy yendo”–, el de Iruña se desenvuelve a la perfección en un terreno de juego de A Malata que ya corea su nombre.



“La gente estuvo con nosotros hasta el final”, recuerda Serrano sobre su primera victoria en el campo ferrolano, “se nota que están con el equipo y que nos tienen ese cariño. Nos alentaron muy buen para conseguir los tres puntos”.



Y es que menos de tres meses después de su llegada a Ferrol, el extremo izquierdo navarro, que llegaba a A Malata con un gran vacío por cubrir, puede afirmar y afirma que “creo que hemos dado con la clave viniendo aquí, me han acogido muy bien”, señala el futbolista recordando también la “mala racha” tras la que llegaba a Ferrol después de su experiencia en el extranjero –”eso me hizo más fuerte”–. Y ahora, su hoja de ruta es muy clara “hay que seguir, seguir con esa expectativa que he dado hasta ahora y sumando para el equipo”.

Adaptarse y ganar

La adaptación y el crecimiento de Serrano en el Racing se tradujo en el regreso de su formación a la senda de la victoria y, asimismo, en una gran cantidad de miradas sobre el extremo izquierdo, incluyendo las de su equipo, un Athletic al que, lógicamente no lo esconde el de Iruña, “jugar allí es mi objetivo final”, si bien subraya que “ahora estoy muy centrado aquí. Quiero seguir mejorando aquí y aún quedan bastantes partidos en los que dar ese plus”.



La ambición por ampliar una racha cuyo primer escalón puede ser el triunfo ante el Valladolid –”era una victoria que necesitábamos para reflejar el trabajo”–, queda patente en las palabras de Serrano, tanto sobre este duelo –en el que “tuvimos esa pizca de suerte que nos estaba faltando y estuvimos muy activos los 90 minutos– como sobre el del próximo lunes en Albacete, a donde acude sin confianzas. “La Segunda es muy ajustada”, comenta, “tiene muy buen equipo pero más que centrarnos en ellos nos vamos a centrar en nosotros, que estamos muy cerca del playoff y de la salvación”.



Con el mantra de Cantero, portería a cero -así como por supueto una gran defensa-, para cimentar la que esperan sea una nueva racha de victorias, los verdes miran durante estos días tanto arriba como abajo en la clasificación, ya que, como bien señala Serrano “estamos a tres puntos de la permanencia, a seis del segundo que es el Elche, así que si ganamos en Albacete, tenemos el siguiente contra ellos, un duelo directo, y podremos mirar hacia arriba”. Unos objetivos ya en el punto de mira del navarro que, a tenor de lo visto ante el Valladolid, allí donde apunta, acierta.