Los naroneses cierran el año en la cita santiaguesa

Las calles de Compostela acogerán mañana la última de las citas autonómicas del año, con la celebración del Campeonato Gallego de cinco kilómetros en ruta, y que a su vez será la San Silvestre de la capital –esta cuenta con más de 1.600 participantes–. Una competición por los títulos absolutos, sub 23, sub 20, sub 18 y máster en la que tomarán parte más de 225 deportistas, entre los que será el Atletismo Narón el que ejerza la representación local.



La entidad de Rio Seco contará con cuatro de sus deportistas en liza en esta última prueba del año 2022, todos ellos en la cita masculina. Así, tomarán la salida a las cinco de la tarde Ero Doce, Brais Picón, Xoel Rodríguez y Sergio Soto iniciarán su recorrido por la ciudad desde la avenida Xoán XXIII, mientras que la meta estará situada en la rúa San Francisco, en las inmediaciones de la catedral. Una prueba en la que tomará parte nombres como la ganadora de la última edición, Soledad Castro, o internacionales como Julia Vaquero, Esther Pedrosa, Nemesio Gutiérrez, etc.