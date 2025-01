Narón regresa de A Rúa con el título gallego absoluto de campo a través

La delegación local supo cogerle la medida al circuito ourensano de A Rúa en la primera cita atlética gallega del año en el calendario, un Campeonato Autonómico de campo a través individual y por clubes, desde sub 16 hasta absoluto, en el que la delegación local sacó pecho con casi una decena de metales en su mochila.



Uno de ellos, el más valioso, el de oro, con Ero Doce, Pablo Otero, Pedro Liste y Esteban Díaz como protagonistas. El conjunto del Atletismo Narón fue el mejor en un trazado de casi nueve kilómetros, superando a Pinarium y Ría de Foz. Un título cimentado en una buena actuación de equipo en el que, a nivel individual, Doce rozó, además, el título en solitario. El naronés, plata, firmó un tiempo de 25:32, a sólo cuatro segundos del triatleta internacional Antonio Serrat –que sumó su tercer oro–.

Un podio que rozó Otero, finalizando cuarto en una gran carrera del equipo naronés. Mientras, si bien en la competición femenina no hubo presencia por equipos, sí que la entidad de Río Seco contó con representación. Así, su deportista Tania López se colgó el bronce con el Celta, siendo además la naronesa la mejor de su equipo, en decimotercera posición.

Equipo sub 20

Hay cantera

El protagonismo local quedó asimismo patente en las competiciones de base, especialmente en una franja de edad sub 16 en la que Narón y Atletismo Ferrol firmaron el subcampeonato y el bronce, respectivamente. Fueron los atletas naroneses Pedro Moirón, Ariel Soto, Guillermo Ortigueira y Enrique García los que se colgaron la plata, por detrás del Sada, con Moirón en el “top 10”, siendo séptimo, seguido por Samuel Tallón –Ferrol–.

Equipo sub 16

Precisamente fueron sus compañeras Carla Rioseco, Lara Fernández, Noa Seoane y Adriana Sedes las encargadas de puntuar para ser terceras de Galicia por equipos, consiguiendo además Rioseco el subcampeonato individual, a sólo un segundo de la ganadora, Lucía Ageitos –Riveira–.



También hubo doble podio local en la carrera sub 20, de nuevo con Narón bajo los focos, y con Anxo Bello consiguiendo el bronce. Un metal que también firmó la entidad por equipos con Daniel Maneiro, Manuel Campello y Gael Varela puntuando. El Ría Ferrol rozó el cajón con el cuarto lugar de Carolina Santos en sub 23, con su compañera Andrea Díaz, sexta sub 20.

Unos excelentes resultados con los que las tres formaciones masculinas y asimismo la viguesa de López logran el pase para el Nacional de Atapuerca, al igual que Rioseco, a la espera de saber sí también lo hace el resto del grupo ferrolano sub 16.

Delegación del Ferrol Atletismo

Elgoibar: Buena actuación de Alba Filgueira en la cita sub 14 del cross vasco

A casi 500 kilómetros de A Rúa, la deportista del Ferrol Atletismo Alba Filgueira participó en Cross de Elgoibar, cruzando la línea de meta como vigésimo octava clasificada entre más de 60 atletas. Una gran experiencia para la canterana local ya que era la primera vez que competía en una cita de estas características, con nombres llegados de toda España y asimismo enfrentándose a selecciones como las de Cataluña, Euskadi, Cantabria o Aragón.