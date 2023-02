Narón y Olympo pontés suman nueve preseas en Ourense

Con casi una decena de medallas finalizaron su actuación los canteranos locales que el pasado sábado tomaron parte en el Campeonato Gallego sub 10, sub 12 y sub 14 celebrado en el módulo cubierto de Ourense.



Así, Atletismo Narón y Olympo de As Pontes fueron los encargados de subirse al podio en la competición ourensana, destacando los tres títulos gallegos firmados. Uno de estos fue para la naronesa Claudia Lendoiro, al ser la mejor el concurso de lanzamiento de peso sub 10, con un mejor tiro de 7,64 metros. Si bien no fue esta su única medalla, ya que la naronesa se hizo con la segunda posición en salto de longitud, con 3,17 metros.



En lo más alto del podio también finalizaron su actuación Sergio González –Atletismo Narón– y Ariel Soto –Olympo As Pontes–. El primero inscribió su nombre como el más rápido en la carrera sub 12 de 500 metros, mientras que el pontés hizo lo propio en la competición de 1.000 metros, en su caso en la franja de edad sub 14. Como subcampeones gallegos terminaron su participación los naroneses Brais Castiñeira –altura sub 10–, Aitana Rúa –pértiga sub 14– y Aldara Ríos –peso sub 14–.



Por su parte, su compañera de club Valeria Mera se subió asimismo al podio en el concurso de salto de longitud, en su caso como tercera clasificada en el grupo de edad sub 12. Un lugar de bronce en el que asimismo terminó su actuación el pontés Álvaro Rodríguez, que cruzó tercero la linea de meta de los 50 metros sub 10, con el naronés Castiñeira en la cuarta posición. Una gran actuación de la delegación local en esta cita ourensana que contó con la participación de más de 700 atletas.