El Mugardos y O Val se juegan la permanencia

La última jornada de Preferente, que se disputará en horario unificado (12.00 horas), tiene muchos alicientes tanto para el Galicia de Mugardos como para O Val. Ambos equipos se están jugando lograr la permanencia, pero no lo tendrán nada fácil. No sólo por sus rivales, sino por el miedo a caer por los arrastres. El Miño, por su parte, que no se juega nada, quiere cerrar la temporada volviendo la senda de la victoria.



El conjunto valexo se desplaza hasta Val do Dubra para medirse a un Dubra, que no se juega nada más allá de despedir la temporada con un a victoria. Los de Xaqui Rico, que de momento están fuera de descenso, necesitan un sumar de tres para alejar a sus rivales y así sellar una permanencia que está muy cara.



Otro de los equipos implicados en ella es el Galicia de Mugardos. El conjunto dirigido por José Luis Fontao acude a A Pinguela para intentar lograr un milagro ante el Lemos. Ambas escuadras están inmersas en la lucha por la permanencia por lo que será un choque en el que la tensión estará por las nubes. Con todo, una victoria podría no bastarle al Mugardos, ya que también depende de que el Ribadeo, que recibe al Sofán, no gane su duelo. Una tarea muy complicada, pero no imposible.



Por último, el Miño buscará cerrar esta temporada con una victoria ante el Lalín y así romper su racha de derrotas, que le costó no meterse en los puestos de playoff.