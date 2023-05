Miriam Casillas, en la segunda cita de las Series Mundiales de triatlón

La integrante del Triatlón Ferrol Miriam Casillas hace frente este fin de semana a la segunda de las competiciones en el calendario de las Series Mundiales de triatlón.



La olímpica del club local forma en la carrera elite femenina de la cita de Yokohama, en Japón, y lo hace tras firmar una trabajada duodécima posición en su debut hace unas semanas en Abu Dhabi. Una carrera en la que, cabe recordar, la pacense compitió con unas décimas de fiebre. La prueba nipona tendrá lugar el sábado por la mañana –05.16 horas de la madrugada, horario peninsular español– y en esta Casillas y sus rivales tendrán que hacer frente a un recorrido de distancia olímpica, con 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y diez de carrera a pie.



Una vez superada la indisposición, a pesar de la cual del Triatlón Ferrol casi entra en el “top 10”, Casillas llega con buenas sensaciones a esta competición japonesa, enfocada en seguir sumando puntos de cara a su clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024. La pacense llega a esta cita tras estar trabajando con su grupo de entrenamiento en Arizona, Estados Unidos, en las últimas semanas, trasladándose desde allí a esta segunda cita mundial, la penúltima en el primer ciclo olímpico.

Circuito Galego Narón, Ferrol, Cedeira y As Pontes, en la carrera de A Pobra

En tierras gallegas, más de una veintena de competidores del Náutico de Narón, Triatlón Ferrol, Natación Cedeira Muebles García y TriEume de As Pontes participan en la carrera puntuable para el Circuito Galego de triatlón, el sexto Gran Premio Concello Pobra do Caramiñal. Será la entidad naronesa la que cuente con una delegación más numerosa, con once deportistas en liza en esta carrera. En otro orden de cosas, durante este mes de mayo la Escola Javi Gómez Noya del Triatlón Ferrol organiza en el Concello de Cabanas jornadas de puertas abiertas, todos los sábados en el antiguo campo de fútbol del Piñeiral, de 11.00 a 12.30 horas. Los interesados pueden tener más información en el teléfono 679 094 962 o en la web del club.