El Miño complica su ascenso directo tras perder en Pontedeume

Cuando parecía que ya lo tenía hecho, el empate en Carral hace dos semanas y la derrota en Pontedeume esta jornada complican el ascenso directo del Miño, que, además, el próximo domingo recibe al segundo clasificado, el Olímpico, que ya está a tres puntos tras superar al Boimorto (3-0). Además, la escuadra de Culleredo ganó (1-0) en el duelo directo de la primera vuelta, con lo que un triunfo en Gallamonde lo catapultaría al liderato por primera vez esta temporada y con un solo encuentro por jugar.



La emoción caracteriza no solo la pelea por el liderato, sino también por los puestos de promoción y por la salvación. Así, el principal “culpable” de que el Miño (74 puntos) no haya podido cantar el alirón es el Eume Deportivo, que en un partido disputadísimo –en el que los locales jugaron con uno menos desde el minuto 56– sumó los tres puntos con un gol de Javier Freijomil en la recta final. El resultado acerca, aunque no sella, a la escuadra de Pontedeume a la promoción de ascenso. Ahora tiene 67 puntos, cuatro más que el Cedeira, que es quinto y se quedaría fuera del playoff.

Promoción

Ahí, en los puestos de promoción también ha habido cambios tras la disputa de la antepenúltima jornada. El Cedeira, que era cuarto, no pudo pasar del empate en Carral (1-1), circunstancia que aprovechó O Val, el equipo con mejor trayectoria –solo una derrota en este 2023–, para auparse a ese puesto tras superar por la mínima al Orillamar (1-0). Sergio López, en la primera parte, firmó el tanto de la victoria.



La sorpresa de la jornada la protagonizó la Cultural Maniños, y no porque a priori fuese descabellado pensar que podría ganar al Club do Mar de Caión, sexto clasificado y durante varias jornadas de la temporada líder, sino por la forma: 8-1. Los feneses comenzaron perdiendo, pero le dieron la vuelta al choque con un “hat trick” de Iván Amigo, y dobletes de su padre, el mítico Juanito, y de Pedro España. Mateo Cociña redondeó el marcador.

Permanencia

Además, el Narón perdió en Laracha (2-1, con gol de José Méndez) e, indirectamente, dificulta al Numancia de Ares la salvación, pese a ganar en el feudo del Vizoño (2-3). Alejandro García, Vicente Allegue y Pablo Vascos fueron los autores de los tantos. Numancia (23 puntos) y Laracha (27) se miden la próxima semana.

El que prácticamente –le faltaría un punto– tiene la permanencia asegurada es el Valdoviño gracias a su triunfo sobre el Ural Español con goles de Alberto Tenreiro y Jorge Meis.

Segunda Galicia

Un solo punto de los seis que quedan en juego es lo que necesita el Perlío para proclamarse campeón del grupo ferrolano de 2ª Galicia y regresar, apenas un año después, a la categoría superior. Tras golear al Cebarca en el Bernardino Breijo (0-4), la primera oportunidad la tendrán los feneses en casa ante el Galicia de Mugardos B



A seis puntos se han quedado sus perseguidores. El Meirás, que acumula cuatro jornadas sin ganar, perdió en el campo del filial mugardés. También con 13 y en la tercera plaza –jugaría, al igual que el Meirás, una promoción con equipos coruñeses– está el Narahío, que derrotó (3-1) al Galicia de Caranza.