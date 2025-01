Miguel Picos se anota el Torneo de Xadrez de Mugardos

La actividad ajedrecística comenzó en este 2025 en las instalaciones del Casino Mugardés, y lo hizo con la disputa de la octava edición del Torneo de Xadrez de Mugardos. Una cita organizada por Escola Galicia Norte de la disciplina, en colaboración con el Escola Ferrolá y con el patrocinio del concello de la villa.



Con más de una treintena de participantes en esta competición de rápidas, fue Miguel Picos Maiztegui –Círculo Ferrolán– el que se aupó a la primera posición. El local sumó 5,5 puntos en su casillero en las seis partidas previstas, cediendo sólo un empate ante David Varela en su penúltimo duelo. Picos estuvo acompañado en el podio por José Luis Picos y Miguel Ángel Santiago, con cinco y cuatro puntos y medio, respectivamente. Una competición en la que, asimismo, se premió a los más destacados por franjas de edad.

Primer y segundo clasificado, con sus trofeos / Cedida



En este palmarés José Tenreiro –Grupo Bazán– fue el ganador en veteranos, una primera posición que asimismo lograron Alexandre Sagradov –Círculo Ferrolán–, Hugo Miño –CFX–, Antón Castro –Escola Ferrolá–, Uxío Pérez –EFX– y Manuel Fernández –CFX– en los cuadros de edad de base sub 18, sub 16, sub 14, sub 12 y sub 10, respectivamente.

Calendario: La Casa do Xadrez de Porta Nova, sede del Provincial sub 12 y sub 16

El calendario local de ajedrez continúa este fin de semana con la disputa este sábado en la Casa do Xadrez de Porta Nova del Campeonato Provincial de la disciplina para las categorías sub 12 y sub 16. Unas citas para las que todavía está abierto el plazo de inscripción hasta el jueves, a través del correo xoanrei@gmail.com, contando hasta la noche de ayer casi con un centenar de nombres inscritos.

Unas pruebas que se desarrollarán a seis y cinco rondas y en la que los locales jugarán por el podio coruñés. Mientras, el domingo, en A Pobra, tendrán lugar las citas para sub 8 y sub 10. Un calendario que continuará los próximos fines de semana con las pruebas absoluta, en el Liceo de Noia, y en Ribeira para sub 14 y sub 18.