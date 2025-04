Menéndez: “El trabajo semanal nos llevará a ganar este encuentro”

A pesar de la frustración que genera hacer muchas cosas bien y que los resultados no lleguen, el entrenador del Racing, Alejandro Menéndez, espera que el trabajo que está realizando la plantilla que dirige encuentre el premio de una victoria. Más allá de las dificultades que el equipo ferrolano está demostrando para marcar, el preparador asegura que “hemos mejorado mucho en otras materias. Hemos ganando en consistencia, pero la penalización de no hacer gol es la que te lleva a no ganar o puntuar a una forma más continuada. Y eso te desgasta muchísimo”.



Aunque es consciente de que una derrota frente al Eldense supone el descenso matemático a Primera RFEF, Menéndez exclama que “vamos a ganar este partido. El equipo ha trabajado toda la semana para ello y hemos insistido mucho en el tema mental, que no se puede bajar la guardia y necesitamos estar al mil por cien para hacer las cosas bien y evitar esos errores que, con la carencia de gol que tenemos, nos impiden ganar los partidos”.

Armas

Contra un equipo como el Eldense, que destaca por su capacidad para generar peligro a través de los centros laterales y que apuesta por el juego directo, el entrenador del cuadro verde cree que “intentaremos ser nosotros mismos. No hay ningún problema en adaptarse al plan del rival”. En este sentido, Menéndez comenta que “yo me quedo con lo mejor del equipo, con insistir y que cada día trabajemos con la idea de mejorar y que se pueden cambiar los resultados. Me quedo con eso y creo que es lo que estoy aportando”.



Por último, sobre las dificultades para marcar goles, Alejandro Menéndez reconoce que “ya hemos pasado dos entrenadores y es una carencia. Por lo que sea nos hemos enquistado, nos hemos obsesionado... y por eso llegan las precipitaciones en el último pase, en el centro, en el desmarque, no hacemos un buen ‘timing’... Al final se junta todo y la realidad es la que es”.



De esta manera, el preparador espera que el cuadro que dirige puede llevar a cabo contra el Eldense el plan de partido que ha preparado para tener la posibilidad de ganar. “El sábado tenemos que tener la mentalidad de querer ganar, con ambición, con ganas de superarse y de darle una alegría a nuestra afición”, explica.