Alejandro Menéndez: "El rival se marcha con mucho premio, sin haber hecho nada para ganar"

Alejandro Menéndez, entrenador del Racing, a pesar de la dolorosa derrota del equipo, se mostró satisfecho con el trabajo que hicieron sus futbolistas. De igual manera, no estuvo nada de acuerdo con la expulsión de Aitor Buñuel, que terminó decantando el encuentro.

"El equipo debe salir con la cabeza muy alta. Ha hecho un gran partido y un esfuerzo grandísimo. Desde el primer momento ha sido un partido de adversidades desde la lesión de Erick hasta la expulsión. Tuvimos el partido controlado desde el bloque medio, donde ha habido muchos robos de balón y nos ha dado posibilidades de llegar arriba. El Córdoba es un equipo que suele dominar al rival y creo que no nos ha hecho daño. A partir de la expulsión, en media hora nos han tirado una vez y fue la del palo, que se fue a fuera. Creo que el equipo se ha defendido bien. Hemos defendido muy bien los balones laterales donde ellos suelen ser muy efectivos", aseguró el asturiano.

Con todo, rápidamente indicó que el colegiado del encuentro, Ais Reig, no estuvo acertado en muchas decisiones que tomó. La principal, la expulsión de Aitor Buñuel.

"El árbitro hoy no ha tenido un buen día. Creo que todos lo hemos visto. La misma falta fue en la primera parte. Si corta el juego, esa jugada tan clara de ataque tiene que ser roja. Si no, no tiene sentido cortarla. Esas cosas nos han hecho perder el partido. Media hora sin un jugador y cómo hemos planteado el partido, con muchos aciertos, robos de balón y pocas pérdidas, el equipo ha merecido muchísimo más. Creo que el rival se marcha con mucho premio sin haber hecho para ganar el partido", apuntó.

"Yo creo que no es expulsión. No quiero incidir mucho en las decisiones arbitrales porque no soy así, pero ya dije que el árbitro hoy no ha tenido un buen día. No por una o dos situaciones, sino por más", añadió.

Respecto a la variación en el once inicial, dejando en el banquillo a la pareja de centrales titular, Naldo y Puric, el técnico racinguista indicó que ese toque de atención hace aumentar la competitividad de la plantilla. Además, aclaró que el plan de acción es estar bien en todas las facetas del juego.

"El trabajo es estar bien defensa, donde siempre que lo hagas, puedes ganar el partido. Hoy creo que el equipo ha defendido muy bien. Partiendo de que defiendes bien para poder atacar, robar, interceptar y tener el balón lo más rápido posible. El plan no era parar ninguna sangría. Yo gestiono la plantilla. El otro día tuvimos algún error a nivel individual, creo que nos da frescura, competitividad y rendimiento. El buscar ese once, en no caer en los mismos errores y así ha sido. Hoy, ante un rival que en cinco partidos ha hecho once goles, no nos ha hecho ninguna ocasión clara para ganar el partido. El gol de ellos es una prolongación que quiere hacer el delantero centro y cuando le va a dar de cabeza, le pega en el parietal y en lugar de prolongar le queda para la izquierda, la cruza y es gol. Fue una situación de suerte. El equipo se queda con la derrota, pero con un gran trabajo", aseveró.

En este sentido, también destacó la aportación de Insúa en su primer partido como titular. "Creo que nos da mucha normalidad el jugar con un perfil natural en lugar de a banda cambiada. Nos da mucha salida de balón, nos da continuidad... Nos da todo jugar con la gente en su sitio. Está bien tener futbolistas polivalentes, pero creo que hay que buscar que los jugadores salgan en su posición", comentó.

Expulsión

Volviendo al partido, el asturiano volvió a incidir en la importancia de la roja a Buñuel y cómo esta frustró todos los planes que tenía para que su equipo no perdiese nada de competitividad.

"La expulsión nos cambió todo. En ese momento había previsto unos cambios con gente fresca para el ataque, pero al quedar con diez ya no podemos hacer ese tercer cambio en ataque y te obliga a cambiar todo el plan. Sacar un lateral y tener que quitar a un jugador ofensivo y eso descompensa todo. El plan era ir a por el partido. Queríamos seguir frescos en el medio campo donde les estábamos metiendo en problemas. Les hicimos robos de balón que nos han permitido llegar a los picos del área. La idea era seguir haciéndoles daño. Por momentos, hemos puesto en apuros a la defensa. Hemos ganado muchos segundos balones, a partir de ahí era esperar las ocasiones", arguyó.

Sin embargo, el conjunto verde volvió a pecar de falta de puntería. No estuvo fino en los últimos metros y eso es algo que también notó el entrenador racinguista. "Es cierto que por momentos da la sensación de que lo hacemos apurado el llegar arriba. Es lo más difícil. Sabíamos que su defensa podía tener problemas con los balones a la espalda y precisar ese balón ahí. Hubo momentos en los que lo pudimos hacer mejor y con más precisión. Al final, los rivales defienden por acumulación y replegándose. Hay un poco de todo, pero hemos tenido intención", explicó.

"No llega para ganar el trabajo defensivo. Si analizamos el partido, es lo que es. Creo que que no hay ni un pero al equipo en cuanto al trabajo. Hoy no hemos podido tener más mala suerte. Hay que seguir con esta idea. Podemos competir con cualquiera. Nos cuesta ganar los partidos, pero no va a ser por no intentarlo", agregó.

De igual manera, Alejandro Menéndez se mostró convencido de que se van a ganar partidos y que eso va a hacer que todo cambie. Aseguró que esta mala dinámica también afecta a que la fortuna no les sonría.

"Hay que ir buscando la continuidad en el juego y en los resultados. Llevamos muchos partidos con las circunstancias en contra. Hoy buscábamos romper ese desacierto en el inicio y lo hemos conseguido. Tenemos que seguir trabajando para ser un equipo que quiere ganar. Podemos ganar dos partidos seguidos. En esos, las circunstancias van a ser diferentes. La mirada tiene que estar puesta en el trabajo y en no rendirse", indicó.

"Creo que los jugadores ahora están un poco tocados. Mañana o el martes hay que hacerles ver la parte de mejora. Han hecho un gran trabajo y así debe ser su forma de actuar. Hay que quedarse con lo mejor. Hoy hay que reforzar al equipo porque con esta versión podemos ganar", añadió el asturiano.

Por último, el preparador asturiano dijo que nadie debe rendirse y que hay que seguir esforzándose y creyendo en esta idea. "De aquí hasta el final, esta es la línea de trabajo. No vale tirar la toalla. Hay que mejorar y vamos a acabar ganando partidos. Es difícil salir de esta situación porque ahora quedan cuatro partidos menos. Esta es la línea de trabajo. No hay que bajar los brazos. Pase lo que pase, no va a cambiar nada", zanjó.