Menéndez: “La mentalidad es ser profesional”

Los 27 puntos que faltan por ponerse en juego son los que separan al Racing de los 50 en los que se estima que está la permanencia. Así que, más allá de pensar en el milagro de alcanzar la continuidad en la categoría, el entrenador Alejandro Menéndez recuerda que “la mentalidad es la de ser profesional: trabajar y mejorar para tener opciones de ganar. Es una base que no nos puede faltar de aquí al final”.



Así que las miras del Racing están ahora a corto plazo –“nos intentamos quedar con lo bueno de cada partido, son las mejoras que vamos teniendo”, asegura Menéndez–. Por eso su idea es “intentar ganar los máximos partidos posibles. ¿Y eso cómo se hace? Con trabajo, atención, competir. Además, lejos de dar pistas al rival, el preparador explica que “se trata de hacer un buen trabajo defensivo, con muchas ayudas, y en la parte ofensiva llegar con mucha gente”.



A pesar de todas las adversidades que ha sufrido durante toda la temporada, el preparador racinguista apunta que “intentamos quedarnos con la versión buena, que es la que nos puede dar cosas”. Por eso, en vez de pensar que los nueve partidos que quedan para el final del campeonato pueden ser un calvario por el hecho de que el descenso a Primera RFEF se ve ya casi como una realidad, Menéndez explica que “la mentalidad es la de intentar ganar el partido con el plan de trabajar muy bien en defensa y ofrecer en casa”.



Con respecto al partido contra el Elche, en el que el Racing se va enfrentar al equipo que tiene mayor posesión de pelota, es el que más acierta en los pases que da y uno de los más veces dispara a puerta, el entrenador asturiano espera “que sean ellos mismos. Es un conjunto al que le gusta jugar mucho en el campo rival para atraerte y desordenar al rival”. Pero, además, sabe que puede cambiar de manera de jugar si el resultado no le es favorable, lo que añade un punto de dificultad a la misión verde.

Personal

Alejandro Menéndez también quiso hablar de cómo está llevando esta situación a nivel personal casi tres meses después de su llegada. “Yo vine con la ilusión de salvar al Racing a pesar de todas adversidades que ha habido”, recuerda. Y, aunque su bagaje de puntos se limita a cuatro de los treinta por los que ha jugador, el preparador asturiano explica que “sigo con la ilusión de ser profesional, de estar aquí”. Además, el técnico explica que “me veo arropado y no solo por el club, sino también por los jugadores... y eso nos hace estar juntos. De ahí que tengamos la intención de hacer una recta final del campeonato liguero lo mejor que sea posible”.



Mendéndez también quiso puntualizar sus palabras del pasado sábado, en las que dijo estar contento tras la derrota ante el Deportivo por el buen juego desarrollado en la segunda parte por el cuadro verde. “El que más jodido se va cuando no se gana un partido es el entrenador, pero tanto en el Racing como en el Inter de Milán. Te vas fastidiado y no solo por media hora, sino que pasas toda la semana quebrado. Pero me tengo que quedar con el empuje del equipo en el tramo final de los últimos partidos. Y con esta motivación es con la que entreno durante toda la semana de trabajo para llegar bien al encuentro”, dijo.



Menéndez también quiso salir al paso de las críticas por conceder dos días de descanso a la plantilla –lunes y martes– tras el partido contra el Deportivo, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la situación clasificatoria del Racing. “Era algo necesario física y mentalmente. Era una semana larga de preparación y después de tres días de carga, un cuarto de trabajo intenso ya conllevaría fatiga. Y el descanso es fundamental para que haya calidad en el entrenamiento. Es más importante la calidad que la cantidad... y lo vemos en muchos otros equipos”.



Así que de esta manera el Racing espera llegar en las mejores condiciones al partido que va a jugar ante el Elche.