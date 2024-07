Lo mejor para el final: Álex López continúa de corto en el Racing

Lo mejor, para el final. Álex López, el capitán, seguirá, al menos, una campaña más vistiéndose de corto con el Racing de Ferrol. Si bien la continuidad del jugador ferrolano era una realidad construida desde las palabras del director general y deportivo del club, Carlos Mouriz, hace un mes - tras una reunión en la que el propio jugador le pidió “arreglar su contrato a la baja”, el propio Mouriz señaló que "el Racing no puede prescindir de Álex López"-.

Y si su permanencia en la entidad de A Malata era un hecho, aunque hasta hace unos minutos no confirmado, otra de las incógnitas era la de si López seguía de corto o de "largo". Una pregunta que corría como la pólvora entre la afición y a la que se agarra el Racing para anunciar la continuidad de uno de sus referentes. En la oficina, de encargado de material, de jardinero... si bien el ferrolano podría hacer a la perfección cualquiera de estas tareas, él lo tiene claro: "Carlos, non enredo máis, quero seguir xogando", responde el ferrolano a un teléfono cuyo tono de llamada es -!oh, sorpresa!- el himno racinguista.

Todo un respiro de alivio y alegría en la afición verde que, aunque esperaba esta buena noticia, esto es fútbol, y cualquier cosa puede suceder... aunque no en este caso, con Álex López como un valor seguro dentro y fuera del camp.