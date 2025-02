Martín Barreiro y Lamyae Himi, sin rivales en el Trofeo Joaquín Romero en Covas

El Atletismo Narón dominó las citas absolutas, femenina y masculina, de una quincuagésimo octava edición del Trofeo Joaquín Romero que en la mañana de hoy se disputó en el trazado de As Cabazas, en Covas.

Con casi medio millar de deportistas inscritos tanto en la prueba reina como en las competiciones de base, fueron los integrantes de la entidad naronesa los que se colgaron el oro en una carrera disputada en unas buenas condiciones meteorológicas.

El fenés Martín Barreiro fue el mejor en la competición masculina, cruzando la línea de meta con un registro de 19:05. Por detrás, a 40 segundos para colgarse la plata, el ferrolano y también sub 23 Aarón Román, mientras que el también atleta del club naronés Gael Varela completó el podio en la tercera plaza con 19:55 minutos y logrando el primer lugar en el grupo de edad sub 18.

Pedrosa (183) fue tercero sénior y a su lado, Juanchi González fue el mejor Máster C / Cedida



Un Barreiro que toma el relevo de Iván Puentes, cuyas obligaciones con el Triatlón Ferrol le impidieron formar de nuevo en esta prueba. Sí que pudo estar en liza la veterana naronesa Rebeca Soto, si bien la local, campeona el pasado año, se quedó fuera del podio absoluto en esta ocasión, siendo cuarta, pero ganando en su categoría, Máster B. Fue su compañera Lamyae Himi la que recogió el testigo de Soto para conseguir el triunfo –22:20–, con Veronica Bugliot –Corzos do Ortegal– y Tania López –Narón– en el segundo y tercer escalón del podio, siendo además las mejores en Máster A y sub 18, respectivamente.

Mario Benasach y Sara Freire / Cedida

Cantera

El trofeo ferrolano tuvo también a sus protagonistas en las categorías de base y en las que en la franja sub 14 los más destacados fueron Alba Filgueira –Ferrol Atletismo–, Itziar Fernández –Náutico de Narón– y Carla Suárez, en femenino, y Miguel Benasach –Triatlón Ferrol–, Lucas Jiménez –Ría Ferrol– y Martín Cid –AD Fogar–.



Unos lugares de privilegio que asimismo ocuparon Lucía Alviet y Cecilia Benasach, ambas del Triatlón Ferrol, con la naronesa Noa Díaz en la posición de bronce en esta prueba sub 12 sobre 1.700 metros. La competición disputada en el trazado de Covas tuvo en sub 10 a otros deportistas del club triatlético como ganadores, con María Benasach en la primera posición, seguida por Lía Sancho –A. Narón– y Alba Jiménez –Ría Ferrol– y sus compañeros Raúl Alvite y Roi Agra como los más rápidos en masculino y Hugo de Hombre, bronce. Lola Pedre y Ezequiel Otero –Ría–, Leire Ramos y Hugo Alage –N. Narón– y Aloia Vigo y Raúl Rama –A. Narón– brillaron también en el grupo de más jóvenes, los sub 8.