O Marisquiño aguarda a Hoops Ferrol

Hoops Ferrol no se va de vacaciones, pero el verano no podría estar dándoles más alegrías: si a finales de julio rozaban la victoria en Cabanas, el pasado fin de semana el club insignia del baloncesto 3x3 en nuestra comarca dejaba su marca por toda Galicia, haciéndose además con un inesperado obsequio por sus logros recientes.



El sábado hacían acto de presencia con honores en el V Torneo “Feira do Bonito”, en Burela. Izzy Fernández, Mario López, Brais Romero y Pepe Moreno dominaron en cada uno de sus partidos, mostrando “una unión y rendimiento excepcionales en la cancha”, como relataban desde el equipo, a pesar del “pequeño bajón” que supuso la lesión de Fernández durante la competición, jugador que ahora espera una valoración médica. A pesar del incidente, el conjunto lograba proclamarse campeón del encuentro.



El día grande lo tenían en Cangas el domingo, primer 3x3 FIBA en el que jugaban y cita que, de forma similar a la de Cabanas, clasificaba a un equipo para el torneo enmarcado en la programación de O Marisquiño, a dirimir el próximo fin de semana. El combinado local participó en Cangas con dos equipos: el conjunto homónimo, integrado de nuevo por López, Romero, Moreno y Alex Rivas, este último sustituyendo a Izzy Fernández; por otra parte, se inscribían también con el equipo Hoops Galicia, compuesto por más miembros de su grupo, como Koke Aller, Cristian Iglesias, Miguel Domínguez y Nilo Barreiro.

Ambos equipos lograban hacer podio, pero eran eludidos por el puesto más alto del cajón; asimismo, Barreiro era nomidado MVP del torneo, un galardón que recibía tras pasar cerca de un año sin jugar. “No esperaba alcanzar este nivel”, admitía el jugador, que añadía que “ha sido un gustazo hacerlo con Hoops, rodeado de colegas y me anima a retomar la actividad y hacer hueco en mi tiempo al 3x3 FIBA”.

O Marisquiño



Y es que no es sencillo mantener una carrera profesional en una modalidad de baloncesto que sigue desarrollándose en Galicia; para equipos como Hoops Ferrol, llegar a colarse en O Marisquiño —que atrae a jugadores de España y Europa— les encauzaría potencialmente hacia un debut internacional con apoyo económico y logístico que de otra manera sería inalcanzable.



Y a pesar de no hacerse con el pase en Cangas, la oportunidad ha llamado a su puerta, directamente desde la organización del torneo vigués. “Saben que ahora mismo en el ámbito de 3x3 en Galicia estamos que no paramos, la semana pasada nos llamaron diciendo que uno de los equipos que entraron no iban a ir y que los siguientes en la lista éramos nosotros, ¡así que digamos que un golpe de suerte!” relatan.



Una buena parte de la plantilla no estará disponible para entoNces, pero como es habitual en la gran familia del baloncesto 3x3, han tenido quien les eche una mano, “hemos conseguido montar equipo con varios nuestros y un jugador del club de Vigo 3x3. Ellos no han conseguido entrar y estamos generando buenas migas con el resto de equipos, para que cuando sucedan estas cosas poder ayudarnos entre todos”, cuentan.

De hecho, Pepe Moreno ya acudía al torneo el año pasado por el mismo sistema, ahora repetirá con los suyos. “Fue una gran experiencia. Poder repetir y en esta ocasión con Hoops lo hace todavía más especial”, compartía.