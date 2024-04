Marcos García, internacional del Natación Ferrol: “La época de nadador me lo enseñó casi todo para estar donde estoy”

Este año sí. Este año Marcos García Soto –San Sebastián, 1988– por fin podrá ejercer de invitado de honor en, y muy poca gente puede decir esto, la competición que lleva su nombre. El III Trofeo Marcos García-Cidade de Ferrol se disputa hoy –de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 horas– en la que durante más de dos décadas fue la segunda casa del deportista local del Natación Ferrol, la piscina de Caranza.

“Este año, el 1 de enero, ya pedí este día libre”, comenta entre risas el exnadador internacional –en los Juegos del Mediterráneo de Tarragona, rozando su participación en Río 2016– desde Santiago, en donde ahora reside y trabaja en Salvamento Marítimo. También llevaron en su momento su nombre casi 70 records gallegos –muchos de los cuales todavía están vigentes–. Una interminable lista de medallas autonómicas y nacionales en la modalidad de mariposa que, junto con su compañerismo fuera del agua, le otorgaron un lugar especial en la historia de la natación, local, gallega y nacional. Y así se quiso demostrar con esta cita.

-¿Qué se siente al contar con un trofeo que lleva su nombre?

Cuando me enteré, la verdad es que fue una sorpresa tremenda. Cuando me retiré me hicieron un homenaje súper bonito, tanto en el club como por parte de la Federación... Pero ver que va a quedar impreso ahí tu nombre en un trofeo y que, además, está teniendo una gran participación –este año serán más de 400 deportistas–... Vamos, que está siendo un torneo bastante interesante y fue una sorpresa increíble, un detalle muy bonito por parte del club. Es todo un orgullo y me hace una ilusión brutal. Estoy superagradecido para toda la vida.

-¿Y a qué cree que se debe el cariño que le tiene la gente ?

Pues no te lo sé decir. He intentado ser una persona normal, que disfruta de este deporte, he intentado siempre hacer las cosas bien, tanto para mi como para mi club y para toda la gente con la que estoy. Y quizás ha sido eso simplemente, el haber estado comprometido, el tiempo y las ganas que le he dedicado al mundo de la natación, la paciencia que he tenido, que al final no mucha gente, nada hasta tanta edad –se retiro a nivel competición con 30 años–. Intenté ser yo mismo, hacer las cosas bien, con dos dedos de frente y con sentido. La verdad es que eso habría que preguntárselo más a los demás que a mí.

-Poco más de cinco años después de su emocionante retirada en el Campeonato Gallego y con esa perspectiva ¿cómo recuerda esos años de trabajo?

En esto se sufre mucho, mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Recuerdo mucho eso, pero también mucho las cosas buenas, sobre todo recuerdo muchísimo, muchísimo el cariño de la gente, en esos días en los que hacías unos récords, los aplausos de la gente.... Son cositas que te llenan y la verdad es que lo echo bastante de menos. Fue una época que me enseñó prácticamente todo y al final, por ejemplo, no habría entrado en el trabajo en el que estoy ahora mismo si no fuera por todos los valores y la capacidad de sacrificio y esfuerzo que me enseñó la natación. Al final puedes tener un millón de resultados, pero lo que te enseña la natación es mucho más valioso que cualquier premio. Yo lo veo así por lo menos, y he intentado siempre inculcarles eso a mis nadadores. Todo ese esfuerzo, todo ese cariño de la gente te marca para la vida.

-El Natación Ferrol cuenta ahora con nadadores como Sergi Navarro y una gran cantera, ¿qué le diría a estos deportistas y a los que empiezan?

La verdad es que este chico –Navarro– apunta maneras increíbles, tiene un cuerpo además que es súper perfecto para la natación y aún tiene mucho margen de mejora. Pero, sobre todo, lo que le diría a todos, los que he podido entrenar y a toda la gente que he podido conocer, es que tengan mucha paciencia, ya que es lo que yo he conseguido casi todo por paciencia, porque al final vivimos en un mundo en el que no hay paciencia, la gente no sabe esperar. Hoy en día por ejemplo tienes Amazon, que pides una cosa y al día siguiente ya la tienes, ¿sabes? No se sabe trabajar en algo para sacar un resultado en dos años. Les diría que aunque fallen, aunque pierdan, aunque no bajen marcas, que tengan paciencia, que sigan trabajando, porque al final siempre acaba saliendo.

El presente: Salvamento Marítimo

“Siempre lo tuve en mente pero lo veía lejano y difícil”

Su presencia hoy por primera vez en el trofeo que lleva su nombre, no será el único evento que celebre Marcos García esta semana. El ferrolano cumple el segundo aniversario de una llamada que hace dos años le volvió a cambiar la vida, su entrada como nadador de rescate en el helicóptero de Salvamento Marítimo –con la empresa Avincis–, dejando así atrás su etapa en el CN Arzúa, aunque “sigo echando una mano y ligado a ellos por ese cariño que me dieron”.

-¿Creía que su futuro sería este?

Es un sueño hecho realidad. La verdad, pensé que me dedicaría a ser entrenador de natación. Pero sí que es cierto que este trabajo lo tuve siempre en mente, pero lo veía como algo muy lejano, muy difícil, porque al final somos muy pocos, sobre 100 rescatadores en toda España, es muy difícil entrar. Lo tuve siempre como en la lejanía. Y de repente salió y, claro, no podía decir que no.