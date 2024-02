Marchadores locales se traen siete podios a casa

Desde Cervo hasta Ourense, con paradas en Lugo y A Pobra. La delegación local vivió uno de sus fines de semanas más completos del calendario, con la disputa de cuatro citas autonómicas en estas localidades, consiguiendo medallas en todas ellas para sumar un total de catorce podios en estas pruebas gallegas. .



Fue en la competición de A Pobra, en donde se disputó el Campeonato Autonómico de marcha en ruta, en la que llegó el mayor premio para los locales, con la consecución de un oro, tres platas y tres bronces. Los títulos gallegos llegaron gracias a la actuación de Antón Díaz Gómez y Gael Seijido ­–Atletismo Narón–, que inscribieron su nombre como el mejor en la prueba masculina sub 14 y sub 10 –en esta última prueba sus compañeros Iago Suárez y Carme Paredes se colgaron la plata–. Un protagonismo local que fue todavía mayor en la carrera absoluta sobre diez kilómetros. Natalia Rivas –Ría Ferrol– se hizo con el bronce en la general femenina, siendo además subcampeona sub 20. Su compañera Marina Pajón la acompañó en este podio, al cruzar la meta como tercera clasificada. Un lugar de bronce que asimismo sumó la naronesa Celtia Bedia, en su caso en sub 18. .

Filgueira y Reguera, Díaz y los veteranos naroneses con sus medallas | FGA/ R. F. / A. N

Además



En las pruebas de combinadas y lanzamientos largos de Ourense y Lugo, la representación local cerró su participación con cinco medallas. En la primera de las citas, los veteranos del Atletismo Narón Roberto Tuimil, Javier Tuimil y Jesús Ardao, no dieron opción a sus rivales en la competición de péntatlon, ocupando las tres primeras plazas tanto en la general como en su franja de edad, M45.



Una presencia en el cajón que también tuvieron las locales Evelyn Fernández –Narón– e Iria Filgueira –Ría Ferrol–. La primera consiguió en su último lanzamiento la medalla de plata en la cita de disco –con su hermana Erika en la quinta plaza–, mientras que en martillo este lugar fue para Filgueira, con Adriana Reguera en la cuarta plaza para inscribir su nombre como campeona sub 23. Un cajón que tampoco pudo alcanzar en esta ocasión Antía Otero, al ser quinta en lanzamiento de jabalina.



Mientras, en la prueba gallega de 5.000 metros, el podio local fue para Andrea Díaz –Ría– consiguiendo en Cervo la tercera posición en la categoría sub 18.