Manuel Ansede: “El Racing se ha convertido en un equipo querido y respetado en toda España

Aún faltan unos meses para alcanzar su primer año en la presidencia del Racing, pero Manuel Ansede (A Coruña, 1957... “pero cada vez más ferrolano”, asegura) hace balance de su su temporada de debut al frente de la escuadra de la ciudad naval. Y lo hace encantado tando a nivel deportivo como personal por la respuesta de Ferrol, una ciudad que califica de “maravillosa, tranquila, bonita, con una hostelería extraordinaria... Te permite disfrutar del mar y de la proximidad de la gente; el que viene aquí se acaba enamorando de ella”.

¿Se han cumplido los objetivos para la temporada de regreso al fútbol profesional?



Sin duda. Estamos muy contentos y satisfechos por la temporada realizada. Y eso que la empezamos con problemas, porque por las obras que se estaban haciendo en A Malata, y gracias a la moratoria que nos dio LaLiga, jugamos las dos primeras jornadas fuera ante grandes rivales como el Elche, recién descendido de Primera, y el Oviedo, equipo de capital de provincia con un potencial importante. Y para sorpresa de la mayoría, no la nuestra, que siempre esperamos lo mejor, sumamos cuatro puntos...

¿Y qué pasó después gracias a ese buen comienzo liguero?



A partir de ahí se generó un estado de confianza, de creer en nuestras posibilidades. De hecho, ya en A Malata, nos visitó otro “miura” como el Sporting de Gijón, con toda su afición (fue el segundo partido con más asistencia de la temporada en A Malata, recuerda), y al ganar ahí se confirmó que no era un sueño, que el Racing era un equipo serio, riguroso, con un estilo definido y un modelo de lo que se quiere hacer y cómo se quiere jugar.

¿Quién consigue que el Racing funcione tan bien?



Tenemos un director deportivo que forma un grupo y lo moldea y un entrenador que habla su mismo idioma. El consejo de administración confía total y absolutamente en ellos. El hecho de que hablen el mismo lenguaje propicia que se cree un grupo potente, unido, y que desarrolle una labor importante durante toda la temporada que ha quedado reflejada en acabar en la décima posición, empatado con el octavo, con récord histórico de puntos del Racing en Segunda... y tras ser subcampeón de invierno y estar gran parte de la temporada en la zona de playoff.

¿Qué ha conseguido el Racing gracias a ese ejercicio?



Lo hecho esta temporada ha generado alegría, una expectación inusitada... y ha convertido al Racing en un equipo respetado y querido en España. Con la humildad que tenemos que tener, porque sabemos de dónde venimos y lo que somos, además de respetar mucho a los rivales, creeemos firmemente en nuestros valores y en nuestras posibilidades.

¿Cuál es su mejor recuerdo de la presente temporada?



Hay muchos... Me acuerdo de que en Santander, en la previa del partido contra el Racing, me preguntaron cómo íbamos a quedar y yo dije que íbamos a ganar, que estaba convencido de ello... y al final lo conseguimos. También ma acuerdo de la cantidad de gente que había en Gijón... Estamos muy agradecidos a la afición por el apoyo incondicional que nos ha dado durante toda la temporada y nos llena de satisfacción verla acompañado incansablemente al equipo, porque además es una afición deportiva, que sabe perder y ganar: son los valores y la humildad que nos caractiza y que se refleja en el esfuerzo que se realiza en el campo para conseguir los objetivos.

¿Hubo relajación en la segunda vuelta del campeonato?



¡Niego totalmente esa posibilidad! El equipo no se ha relajado, sino que siempre ha competido al máximo, con ilusión, con ganas, con fuerza, aportando todo lo que podía. Pero ha habido lesiones de los futbolistas que llegaron tras la marcha de Carlos Vicente, otra de posiciones clave... Es lo que hay, pero la misma ilusión con la que empezamos la temporada es con la que acabamos.

Si el Racing es, como asegura, un club ambicioso, ¿cuál va a ser su próximo objetivo?



Los modelos son a medio y largo plazo. El primer paso era llegar al fútbol profesional... y eso lo hemos conseguido después de ir dando pasos, consolidando etapas y cogiendo experiencia. Ahora ya estamos en la Liga Hypermotion, que por la igualdad que registra algunos la llaman la Liga Hipertensión, así que para la próxima temporada intentaremos mejorar lo que ya hicimos, porque ya evitamos el descenso en la primera temorada y ahora trataremos de consolidarnos y mejorar la décima posición –que en realidad es como si fuese la octava– de esta temporada.

¿La renovación de Cristóbal Parralo indica la estabilidad que tiene el proyecto?



Por supuesto. Además es algo muy ilusionante, porque estamos encantados con el trabajo que ha hecho junto a Manjarín y todo su equipo. Queríamos que continuase, pero también éramos conscientes de que tenía otras ofertas. Pero él está muy cómodo en Ferrol, le gusta cómo se trabaja aquí, la filosofía y el proyecto que hay y eso es algo que también ayuda a retener talento. De hecho, cada vez hay más gente que quiere estar en el Racing, porque es una realidad que se consolida progresivamente y vamos avanzando.

¿Qué espera de la temporada que viene con la llegada de grandes clubes como Deportivo, Cádiz, Castellón...?



Emocionante. El partido contra el Deportivo va a ser extraordi nario, una fiesta del fútbol gallego. La última vez que nos enfrentamos no hubo incidentes y fue una maravilla, porque de lo que se trata es de disfrutar de la fiesta del fútbol y unir aficiones... y que gane el mejor, que esperemos ser nosotros en los dos partidos: me daría una gran alegría. Del resto, suben unos y bajan otros, el nivel volverá a ser muy alto... y lo único es que cambias de territorio, porque ya no iremos a Madrid y sí a Andalucía. Pero siempre se ve con ilusión de cara a la que va a pasar durante la próxima campaña.

“Cada vez somos un destino más atractivo para la gente” Una vez terminado el campeonato, el club ferrolano empieza a preparar ya la próxima temporada en Segunda. ¿Se puede dar continuidad al bloque que tan bien lo hizo durante la presente temporada para tener éxito?

El rendimiento del equipo ha sido bueno. Ahora hay jugadores pendientes de renovación, si quieren seguir o no, veremos lo que hay en el mercado... Es una ley de oferta y demanda, pero afortunadamente para el Racing tenemos un director deportivo muy curtido, que conoce muy bien su trabajo y ha desarrollado una carrera larga en el fútbol profesional. Por eso estamos tranquilos y tenemos una confianza absoluta en él y él está planificando. Pero, insisto, el Racing es cada vez más atractivo. Pese a la marcha de Carlos Vicente, Bernal o el interés por Iker Losada, ¿el Racing es ahora destino interesante?

Yo creo que sí, se ha convertido en un gran escaparate. La gente viene aquí a trabajar deportivamente, se puede abstraer de lo demás y disfrutar de una ciudad preciosa, en la que tienes de todo y está muy bien comunicada. Lo de las salidas y las entradas es ley de vida en el fútbol: buscaremos soluciones y alternativas para poder salir adelante. ¿Cómo se puede competir en Segunda con un techo salarial tan bajo como el que tiene el Racing?

Gracias a la gran profesionalidad de nuestro equipo técnico, acertando con los fichajes, confiando en la gente y exportando un modelo atractivo para los que vienen.... Aquí la gente se quiere quedar y Carlos Mouriz está analizando bien el mercado, tiene la confianza plena del consejo y esperemos que el resultado sea bueno.

“Las infraestructuras nos esperan. ¡No paramos!”

“¡No paramos!”. Ahora el Racing está parado en cuanto a actividad futbolística, pero Manuel Ansede recuerda que la entidad, poco a poco, sigue creciendo orgánicamente para acabar convirtiéndose en un gran club. De hecho adelanta que “las infraestrucuras están a la vuelta de la esquina: la iluminacón, la cubierta, la ciudad deportiva...”.

¿Construir la ciudad deportiva es el mayor reto al que tiene que hacer frente el club?



La inmediatez nos sitúa ante tres retos. El primero es la iluminación, que hay que instalarla sí o sí para poder jugar en A Malata; es un convenio entre Concello y Diputación que está a punto de firmar. La cubierta es lo siguiente, porque sin la luz no se puede jugar pero con alguna gotera sí. Y de manera paralela hay un proyecto básico y fundamental para completar las infraestructuras, que es construir una ciudad deportiva.

¿En qué va a afectar al club llevar a cabo esta obra?



El Racing no puede aspirar a llegar más arriba y seguir peregrinando por campos para poder entrenar. Aspiramos a que en julio de 2025 tengamos los campos preparados para que se pueda entrenar. El resto de la ciudad deportiva sí llevará más tiempo ejecutarla, porque incluye una obra civil importante, pero la prioridad son los campos para que podamos disfrutar de capacidad propia y poder entrenar en nuestras intalaciones.

¿Está decidido ya en qué ubicación se va a construir de las dos parcelas en las que está previsto que se haba?



El Concello de Ferrol nos está mirando un terreno, pero nosotros necesitamos saber qué tipología de convenio se va a hacer, si una cesión de superficie, una concesión administrativa, a cuántos años va a ser, si va a tener cánon y cuánto va a ser... Y sobre todo que el terreno se adecuada, porque lo que no podemos es ir a un terreno donde nos tengamos que gastar muchísimo dinero para adecuarlo. Hay otras ubicaciones, pero tiene prioridad la opinión del Concello de Ferrol, que nos está ayudando con todas las infraestructuras del estadio de A Malata para llegar a un acuerdo. Estoy convencido de que antes de que acabe el mes todo estará despejado para poder llevar a cabo las obras que sean pertinentes.