Manuel Ansede: "En el Racing buscamos futbolistas que nos aporten más de lo que ya tenemos"

Manuel Ansede, presidente del Racing de Ferrol, confirmó este jueves durante la presentación de Raúl Blanco, que están trabajando en incorporar a más futbolistas, pero estos tienen que aportar "más de lo que ya tenemos". Además, aseguró que siguen en negociaciones con Abanca para que A Malata se pase a llamar Abanca A Malata. También, habló sobre la ciudad deportiva, que casi con total seguridad estará ubicada en A Carreira, indicando que están estudiando las ofertas que tienen.

"Nos gustaría reforzar en algunas posiciones. Hemos tenido la fortuna de contar con Raúl. Seguimos buscando. Es una lucha diaria. Algunas están negociaciones están avanzadas, pero hasta que se consoliden no las podemos confirmar. Si se consiguen, se incorporarán", indicó el mandatario que también señaló que no la falta de fichajes no se debe a un problema monetario.

"Más que un problema de dinero, es un problema de elección. De buscar algo que nos pueda aportar algo más de lo que ya tenemos", aseguró. Asimismo, también habló sobre la situación actual del equipo, que ocupa los puestos de descenso cuando hace un año era el segundo clasificado.

"A veces no salen las cosas porque esto es deporte. No es normal llevar diez empates. La gente está viendo que el año pasado luchamos por ser campeones de invierno y este estamos en puesto de descenso. Esto es cíclico. Hay entrega, pero no salen las cosas. Confíamos en que las cosas van a cambiar. Estamos haciendo todo lo posible", indicó.

El presidente aseguró que continúan hablando con Abanca para que aumente su patrocinio y que A Malata se pase a llamar Abanca A Malata como ya ocurre en los estadios de los otros dos equipos gallegos que están en el fútbol profesional: Dépor (Abanca Riazor) y Celta (Abanca Balaídos).

"Lamentablente la negociación con Abanca está abierta. Nosotros nos hemos reunido con el presidente Escotet. Pusimos de manifiesto nuestra situación para que la supiera de primera mano. Nos dijo que la iba a estudiar. Entonces, todavía está abierto. Aspiramos a que sea Abanca A Malata. Esperemos que Abanca reaccione y cuente con nosotros.

Por último, Manuel Ansede habló sobre la futura ciudad deportiva que, cómo adelantó este diario, se localizará en la antigua estación de radio de A Carreira, situada entre las parroquias de Castro y Sequeiro. Aunque no mencionó el lugar exacto, si que confirmó las negociaciones con Defensa para los terrenos.

"Estamos en una negociación con Defensa. Nos han hecho una oferta y la estamos estudiando. Estamos pendientes de si pudiese haber una oferta del Concello de Ferrol porque, como a todo el mundo, nos gustaría que la ciudad deportiva fuese dentro del municipio de Ferrol. Hay que entender que a veces, lo que queremos, no es lo que puedes porque no hay la posibilidad de una superficie tan grande para una ciudad deportiva. La vamos a hacer lo más pronto posible. Estamos estudiando la oferta que tenemos y la idea es disponer de un campo para el principio de la próxima temporada", zanjó el presidente del Racing.