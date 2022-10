Mantener los pies en el suelo, clave para el Racing

No se viene arriba el Racing por el hecho de ocupar el liderato del grupo 1. No es que la plantilla no está satisfecha por lo hecho hasta ahora –“mejor empezar así, porque estos puntos ya los tenemos seguros”, recuerda el mediocentro Fran Manzanara–, pero recuerda que el campeonato liguero aún está empezando. “Quedan 32 partidos por disputarse y esto es muy largo”, completa el centrocampista manchego.



Es totalmente opuesto el buen arranque liguero que está realizando el Racing esta temporada al que protagonizó la pasada campaña. Y eso responde, a juicio del guardameta Gazzaniga, el trabajo realizado por el cuadro verde desde hace mucho tiempo. “El año pasado nos costó empezar un poquito más, pero al final el equipo respondió porque teníamos grandes jugadores. Ahora tenemos el mismo nivel o mejor y eso se está viendo reflejado en los resultados”, dice el meta.



En lo que ambos coinciden es señalar que el Racing no se puede relajar si quiere seguir cosechando buenos resultados. “Cualquier equipo que se relaje, eso le pasa factura”, alerta el cancerbero de cara al próximo compromiso.