A Malata se prepara para la mejor entrada de la temporada

El racinguismo se prepara para un día grande. La novena jornada de liga depara un duelo en todo lo alto entre el líder, el equipo ferrolano (22 puntos), y el segundo clasificado, un Córdoba (19) que durante las cinco primeras jornadas dominó con puño de hierro la clasificación del grupo I de Primera Federación.



A priori, no hay cartel más atractivo que el de este sábado –17.00 horas– en A Malata y, por ello, el club ferrolano tiene la esperanza de que el estadio registre la mejor entrada de la temporada, superando incluso los 4.080 espectadores de la visita del Real Madrid Castilla en la segunda jornada de liga, a comienzos de septiembre. No será fácil por el tirón del conjunto merengue, dirigido por Raúl González, pero el ambiente previo invita al optimismo. Por una parte, la fiesta de aniversario de Diablos Verdes atraerá no solo a su creciente afiliación –son ya 180, según explicaba ayer uno de sus portavoces–, sino también a otros jóvenes que están en su órbita. Por la otra, la cifra de abonados. Cuando el Castilla visitó el estadio de A Malata, el Racing tenía algo más de 2.620 socios. A día de ayer eran ya 3.313. La diferencia invita al optimismo, pero superar la venta en taquilla –que ante el conjunto blanco fue histórica– será complicado.

Comunión



Con todo, a favor juega un aspecto, el más relevante porque es estrictamente deportivo, como es la trayectoria del equipo de Cristóbal Parralo. No solo ha firmado un arranque poco menos que perfecto, sino que es la escuadra más sólida y la que, según muchos de los técnicos del grupo, mejor fútbol práctica.



El vestuario, además, no deja de hacer guiños a la afición. Estar arriba de todo en un grupo con equipos históricos –en Primera y Segunda– de ciudades que multiplican el número de habitantes de Ferrol y con un presupuesto más modesto dice mucho de la seriedad del proyecto racinguista. Y la plantilla sabe que el apoyo de la grada es fundamental. El Racing suma tres victorias en tres partidos como anfitrión y es consciente de que con una cuarta daría un golpe encima de la mesa.

Diablos Verdes: “Cada vez somos más, hay más gente joven y la grada está creciendo”

Finalmente habrá fiesta de aniversario de Diablos Verdes, pero será en la alameda del carbón y no en la Praza Vella, donde estaba prevista. El Concello comunicó ayer la concesión del permiso para la celebración de una actividad en la que colaborará aportando una serie de medios. Los actos comenzarán a las 11.00 horas y se prolongarán –incluido concierto de Nuevo Plan a las 13.30– hasta las 15.45. A esa hora, los Diablos marcharán hacia el estadio.



“El grupo está creciendo mucho en los últimos años. Se nota el tirón, sobre todo después del playoff en Vigo, que, aunque no se logró el ascenso, para la afición resultó ser algo positivo. Cada vez somos más y cada vez hay más gente joven”, explican desde el colectivo.



Diablos destaca el “gran papel” que está haciendo el Racing. “No hay más que mirar la tabla”, añade antes de señalar que buscó hacer coincidir la fiesta de aniversario con la previa del Córdoba. “Es un partido muy importante y queremos que la afición esté metida desde el minuto cero y que haya ambiente festivo”. En ese sentido, el colectivo considera que “no solo hay más sintonía entre club y afición, sino que también la hay entre Diablos y afición: Cada vez hay más gente del estadio que anima y cada vez hay más gente que sigue nuestros cánticos, y eso es muy positivo”.