Un mal inicio y un peor desenlace para el Copacabana Ferrol

No pudo ser. El Copacabana Ferrol no ha podido estirar la pelea por su permanencia en la máxima categoría española de kayak polo, al menos en lo que a su formación femenina se refiere, perdiendo su plaza en la elite estatal en el tercer y penúltimo torneo de esta cita Iberdrola, el disputado hace unos días en Castellón. Michelle Nielsen, Irene e Inés Martínez, Alba Fernández, Cristina y Raquel Ramos, Alicia Díez, Sara Lanao-Madssen y la subcampeona mundial sub 21 Marta Canosa terminaron en la novena plaza, que las condena a formar en Segunda en el próximo ejercicio.



Una campaña en la que las ausencias, lesiones y el verse envueltas desde su inicio en la pelea por la salvación complicaron desde sus primeras paladas el camino de una formación que, cabe recordar, en otros ejercicios se encontraba en la pelea por los primeros lugares. “Se hizo lo que se pudo”, señala el dirigente del club Juan Sueiras, que asimismo subraya lo complicado de la situación del conjunto masculino, que firmó otro mal registro en Castellón, siendo séptimos y “están al borde del abismo”, señala, si bien todavía tienen posibilidades matemáticas de conservar su posición.

Los grupos ferrolanos cerrarán su participación, y quizá se despidan ambos de la elite estatal, a principios de junio en San Pedro del Pinatar, en Murcia, en el cuarto y último torneo de esta competición, que podría quedar prácticamente huérfana –quedaría sólo el Rodeira de Cangas, en principio– de formaciones gallegas.