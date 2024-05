El “mago” Adri se despide de O Parrulo Ferrol

“Gracias mago”. Así finalizaba el vídeo, con un repaso de su trayectoria en el fútbol sala, con el que O Parrulo Ferrol quiso reconocer a Adrián Martínez Vara, Adri, que ayer confirmó lo que era un secreto a voces: su retirada del fútbol sala profesional. “Llegó el momento de decir ‘hasta aquí’. Fue una decisión dura, pero creo que es la correcta porque en estos últimos meses no he podido dar el máximo en ningún aspecto y eso es algo que no concibo”, dijo el capitán del equipo.



Las múltiples lesiones sufridas por Adri motivan la marcha del jugador. De hecho, reconoció que “a nivel mental me costó ver a lo largo de la temporada que no estaba bien”, pero también apuntó que “no me lo quería plantear hasta el final de temporada: he pensado que era lo más honrado y la mejor decisión”.

Despedida

“Es un día triste para mí y para todos los aficionados a este deporte, un día que me gustaría que no llegase nunca”, reconoció el presidente del club ferrolano, Julio Martínez, el empezar la rueda de prensa de la retirada del jugador ferrolano. El dirigente recordó que Adri ha sido el mejor y más carismático jugador de la historia de un club en el que se formó y al que regresó para vivir los últimos años de profesional.



Adri, de todas maneras, no va a colgar las botas. “Seguiré jugando, no se a qué nivel ni cómo, pero quiero seguir con el gusanillo de competir, de entrenar, de cuidarme...”, explica el futbolista. Además, seguirá vinculado al club. “Ayudaré en todo lo que puedo, en la secretaría técnica, como asesor... pero ahora mi prioriad es mi familia y dejar el deporte un poco más al lado”, destacó el jugador de la ciudad naval.