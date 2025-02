Luis Perea: “En esta categoría no regalan nada y nosotros lo estamos haciendo”

Luis Perea, autor del único tanto racinguista ante el Mirandés, también entonó el ‘mea culpa’ después de una nueva derrota de su equipo en liga. El mediocentro aseguró que no se puede conceder tanto y que tienen que simplificar las cosas para que hayan cambios.



“Está claro que en esta categoría no te regalan nada y nuestra tónica habitual está siendo hacerlo y eso no puede ser. Tenemos que hacer autocrítica. Las cosas no pueden seguir así si queremos salir de esta situación. Hay que juntarnos como grupo. Individualmente nadie está bien. Suena a tópico, pero hay que ir día y a día y sacar el máximo número de puntos posibles”, apuntó.



“Hablamos de simplificar más las cosas. No siempre los equipos que están bien salen jugando desde atrás. No te sé decir si es la clave o no, pero hay que hacer algo para competir porque no lo estamos haciendo”, añadió.



Por último, indicó que tienen que rendir ya. No por ellos, sino por todos los hinchas del Racing de Ferrol. “Tenemos que mejorar ya. Hay que hacerlo por nosotros y por la afición. Nos tiene que dar pánico la situación en la que podemos acabar”, finalizó.