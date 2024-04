Lucía Saura, Tenis de Mesa Narón: “En este campeonato nacional aparecí de nuevo”

La naronesa Lucía Saura Gómez –2009– recuerda con toda claridad la que fue su primera participación en un Campeonato de España, de edad prebenjamín, y que terminó con, asimismo, su primera medalla estatal. “Fui tercera”, señala la integrante del Tenis de Mesa Narón que la semana pasada aumentó este palmarés nacional al subirse en dos ocasiones al podio con Galicia en el Campeonato de España de edad escolar. Saura consiguió el oro infantil por equipos –con Jiaqui Guo y Teresa Carrasco– y la plata individual, en una competición en la que la joven deportista naronesa –”de Santa Icía”, concreta– , confiesa ambiciosa que “creo que podía haber dado más”.

La de Narón no oculta su alegría por el doble podio firmado en Alicante en cuatro intensos días de competición, quitándose así la espina clavada del pasado año en la que un par de días malos le impidieron alcanzar la medalla individual y ser plata por equipos. “Estoy muy orgullosa de los resultados, porque pude mostrar mi nivel”, cuenta Saura, analizando además su paso por una competición en la que “en la final individual podría haber ganado cualquiera, las dos –la cántabra Eloisa Barreda fue la otra finalista– teníamos nivel”. Por equipos, el oro tuvo, en esta ocasión, y en su último año infantil, un valor añadido, ya que “en la fase de grupos le ganamos al que nos ganó en la final, Madrid, y en la final jugamos un partidazo contra Aragón, con muchos nervios y emoción. Muy orgullosa de representar a Galicia y a Narón”.



Saura tiene claro que este título y subcampeonato funcionan, más que como un peldaño en su carrera, como una auténtica cama elástica para impulsarse. “Me ayudo a seguir entrenando duro día a día, ya que me demostré a mi misma que el trabajo constante da sus resultados. Llevaba un tiempo en el que no me salían las cosas y en este campeonato aparecí de nuevo y estoy muy contenta”, confiesa de la Santa Icía, cuya entrada a los ocho años en la entidad deportiva parecía ya predestinada con su padre y su hermano abriendo este camino.

Llamada de España

Una actuación, tanto en esta competición alicantina como en otras citas previas, así como su gran campaña en División de Honor nacional con el equipo naronés, que asimismo le ha dado luz a ojos de la Federación Española.



Y es que Saura vestirá por primera vez la indumentaria del combinado estatal en el WTT Youth Contender Platja d’Aro, que se dirimirá en Girona a partir del 13 del próximo mes de mayo. “Me quedé sin palabras cuando me enteré”, señala la joven canterana naronesa, “voy a seguir trabajando como siempre e intentaré centrarme más porque quiero representar bien a Narón, Galicia y a España también”. Recordando de nuevo ese primer metal estatal prebenjamín, la naronesa confiesa que “por entonces no me imaginaba llegar tan alto”, si bien ya tenía como referentes a compañeras y amigas como Claudia Canay, Candela Montero o Sofía Couce en una disciplina a la que afortunadamente regresó tras dejarla una vez “porque no quería recoger bolas”, señala entre risas.



Ahora, Saura recoge bolas y puntos tanto en Campeonatos de España como en la categoría de plata nacional que, asimismo, le ha dado un gran empujón al juego de la local –”me ayudó a tener más confianza, a jugar y aprender de jugadoras con más nivel”–. Una competición en la que, además, su equipo –que completan Montero, Miklukha, Lola Bacelo y Julia Guerra– ocupa una primera posición que “yo creo que podemos mantener perfectamente, tenemos el nivel para quedarnos ahí arriba”, sentencia la de Narón.

Tenis de mesa | Candela Montero y Sofía couce, segundas con Galicia cadete

El doblete de Lucía Saura se unió a la asimismo doble presencia de su excompañera de club Sofía Couce en el cajón del que fue su último Nacional escolar. La local no pudo en esta ocasión quitarse la espina y hacerse con el título individual, siendo subcampeona tras ceder ante Berzosa. Por equipos, Couce y Candela Montero –junto con Mariña García– fueron subcampeonas cediendo en la final ante Andalucía. Sus compañeros cadetes Brais Rodríguez y Martín García formaron también en Alicante, rozando las medallas.