Llamada para seguir en la misma línea

Diez jornadas le restan al campeonato y el Racing se encuentra en una situación que Álex López califica de “inmejorable”. Segundo en la clasificación, a cuatro puntos del líder y con cinco de renta sobre las plazas que ya no dan acceso al playoff de ascenso, el mediocentro ferrolano recuerda la importancia de seguir en la línea actual para acabar lo más arriba posible. Eso sí, con las ideas claras de lo que se tiene que hacer: “No podemos ir más allá del partido a partido”.



“No tenemos que pensar que, por estar en este momento, somos mucho mejores que los demás y vamos a ganar a cualquier equipo”, insiste el futbolista de la ciudad naval. Al contrario, Álex López recuerda que “tenemos que ser conscientes de que hay que jugar al máximo nivel, porque si no en la categoría cualquier equipo le puede ganar a cualquiera”.



Por eso, partiendo de la base de que “estamos en una fase de mucha ilusión”, el centrocampista de la ciudad naval recuerda que “a mí lo que más contento me tiene es que no pensamos más allá del siguiente partido, no pensamos en ver cómo vamos a celebrar el ascenso ni quién nos puede tocar en el playoff, porque eso sería un error que nos podría costar realmente caro”.

Centrados

Así que el único pensamiento que tiene ahora la plantilla racinguista es el partido que lo enfrenta el sábado al Córdoda. Se trata de un rival, destaca el centrocampista ferrolano, que tiene “una plantilla confeccionada para estar arriba”. De ahí que anuncia que va a ser un partido “muy, muy, muy difícil, porque juegan en casa, seguramente van a meter mucha gente en el estadio y tendrán ganas de voltear su situación y derrotar a un rival que esté en una dinámica positiva”.



Contra eso, Álex López recuerda que “ahora el equipo está con muchísima confianza, estamos llegando mucho a la portería contraria y marcando muchos goles y hasta darle la vuelta al marcador cuando los rivales se adelantan”. Por eso, el centrocampista apunta que “el fútbol son momentos y ahora estamos a un nivel muy alto y ahora tenemos que intentar seguir hasta el final”.