Lino López: “Tenemos que hacer 40 minutos muy buenos”

La jugadora del Baxi Ferrol, Gala Mestres, señaló que el partido que disputará mañana frente al DVTK no “será un partido normal por lo todo lo que está en juego”.

“Estamos con mucha ilusión y todas sabemos lo que significa este encuentro porque va a ser una final”, apuntó la alero del Uni.

En este sentido, la catalana insistió en la buena situación en la que están para pasar a cuartos, pero tienen que estar concentradas y tranquilas para no cometer errores.

“Esta eliminatoria es distinta porque hay muy poquita diferencia. Cinco puntos son pocos y lo vamos a tener en mente, pero es un partido nuevo. Ellas llevan una semana pensando que están perdiendo, cosa que nosotras no. Al final, mentalmente, eso les va a meter más presión a ellas y nosotras tenemos que ir tranquilas y hacer lo que sabemos”, aseguró Gala Mestres.