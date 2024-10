Lino López: "Solo fuimos capaces de aguantar el primer cuarto"

En un ya esperable duro duelo ante un todopoderoso Perfumerías Avenida, la formación de Lino López firmó un encuentro correcto en el que "fuimos sólo capaces de aguantar en el primer cuarto, en el que tuvimos un ritmo alto tanto ofensiva como defensivamente, de acierto, de leer bien el ataque y defensa", valoró el preparador tras el choque, señalando que "a partir del segundo cuarto al equipo le costó un montón".

El preparador señaló el sufrimiento de las suyas tanto en el rebote como en segundas opciones y "perdiendo balones ya en primeras lineas que condicionaron el partido". Se quiso quedar López con que las suyas "en la segunda parte estuvimos mejor, fuimos capaces de ponernos a ese nivel de dureza que tuvimos en el primer cuarto y sólo en el segundo cuarto nos vimos un poquito sobrepasadas".

Una situación que junto con la falta de acierto le abrió las puertas a las salmantinas para llevarse los puntos de A Malata. Y sin querer entrar en un arbitraje muy protestado, por banquillo y grada, López sí que quiso incidir en el condicionante que supone "el nivel físico de contactos que se permiten, porque físiamente son muy superiores", añadiendo además sobre su formación que "tenemos jugadoras con muchos minutos, que vienen de jugar, viajar, poco entrenos".

Un cansancio que quedó patente por momentos ante un rival "de una exigencia física muy alta y todo va sumando a que parece que no llegas, parece que superan pero estamos hablando de jugadoras de nivel mundial. Hay veces que no valoramos contra quien nos enfrentamos", apuntó López señalando que el "el equipo sobre todo en la segunda parte no bajó lo brazos, siguió peleando y luchando".