Lino López: “No puedo estar más feliz después de veinte años con este éxito”

Veinte años cumple el Campus de Lino, que en esta edición, que se está celebrando estos días en el CEIP San Xoán de Filgueira y FIMO, repite el éxito de las convocatorias anteriores: inscripción completa apenas unos días después de anunciarse y 140 niños y niñas disfrutando de un deporte que vuelve a tener a un equipo de la ciudad en la élite femenina.

No sé si hace dos décadas pensaba que podía llegar a celebrar este cumpleaños...

Lo que más pena me da son los niños que quieren venir al campus y no pueden inscribirse y, de hecho, ya no hacemos publicidad ni cartelería porque en cuanto lo ponemos en redes e informamos a los clubes se agotan enseguida. Estoy muy feliz porque cuando iniciamos esta andadura no pensamos que fuésemos a llegar a las veinte ediciones. Yo aún era jugador, había hablado con Aldrey y con Roberto Rivera porque me parecía que, después de todo lo que me había dado el baloncesto, podía ofrecer mi granito de arena, sobre todo a los niños, para que se enganchasen al baloncesto y disfrutasen de este deporte. No puedo estar más feliz después de veinte años con este éxito.

¿Demuestra este éxito que el baloncesto en Ferrol tiene raíces fuertes?

Siempre es importante tener un referente en competiciones, como lo fue el OAR en sus tiempos en ACB o como lo es ahora el Baxi en Liga Endesa, porque eso engancha a los niños, pero hay muchos clubes en Ferrol que están trabajando muy bien con la cantera, con muchos niños, y eso es reflejo de la afición que hay, desde los tiempos del OAR en Punta Arnela hasta ahora con el Baxi, con esa afluencia en el ascenso... Eso hace que los niños se enganchen.

Los más pequeños se encuentran en el CEIP San Xoán de Filgueira I Jorge Meis

Como impulsor del campus, ¿qué es lo más gratificante: ver que vuelven cada año o que cada año se apunten muchos niños nuevos?

Hay varias cosas; una, que veo hombres y mujeres que ya tienen hijos y que recuerdan sus tiempos en el campus y lo bien que lo pasaban... Otra, que niños que vinieron en ediciones pasadas ahora son entrenadores del campus, que se pasan a este lado de ayudar y enseñar. Y, la tercera, es que niños que no juegan a baloncesto y que vienen a probar, a participar en una actividad lúdica, les acaba gustando y después, durante la temporada siguiente, los veo en equipos federados en otros clubes. Ver que se inician aquí y luego se enganchan al baloncesto es una satisfacción enorme. El campus es agotador, pero me hace inmensamente feliz.

En FIMO trabajan los mayores I Jorge Meis

Y a todo esto se suma el trabajo con el Baxi en la confección de la plantilla. Vacaciones, poquitas, ¿no?

Sí, poquitas, pero para mí el campus –así como otros a los que me invitan– es como unas vacaciones por la alegría que supone organizar eventos con niños y niñas. Además, el trabajo del club es cierto que está muy avanzado porque fue incluso previo a que acabase la temporada y eso me permite estar un poco más desahogado a estas alturas.