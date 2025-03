Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Es un orgullo contagiar a la gente para que se desplace a Lyon"

Apenas quedan 48 horas para que el Baxi Ferrol afronte el partido más importante de su historia. El conjunto ferrolano va a disputar la vuelta de las semifinales de la Eurocup ante el Asvel Lyon con una ventaja de 31 puntos. Aunque es una diferencia notoria, Lino López se muestra prudente porque "estas eliminatorias son encuentros de 80 minutos en los que importa cada jugada". Además, el equipo no estará solo, ya que más de una veintena de personas acudirán a tierras francesas para ver este duelo aprovechando que el club les regala las entradas.

"Es un orgullo muy grande, después de lo del otro día de A Malata, ver que somos capaces de contagiar a la gente para que se desplace. Lo vimos el día de Salamanca, en otros partidos de previa y ahora en otro partido en Lyon que no es un viaje fácil ni barato. Que haya aficionados que se vuelquen, me parece una gran iniciativa del club costearles las entradas. Ojalá puedan disfrutar con nosotros en el partido", señaló el técnico sobre el apoyo de la afición para este choque.

Al igual que hizo en eliminatorias anteriores, López quiere mantener la calma y aseguró que sus jugadoras no se pueden confiar por el talento que tiene el Asvel.

"El nivel del rival es alto y más en casa. Han sido capaces de ganar, en octavos, al Galatasaray de 31 puntos o al Girona de 21. Todo ello habiendo perdido fuera de casa. Eso te habla del potencial del equipo y de la capacidad que tienen de ganar de esa diferencia de puntos. Es un conjunto que juega a un nivel muy alto, con muchas posesiones, con mucha calidad para anotar. Lo he dicho desde la primera eliminatoria. Tenemos que ir a partidos de 80 minutos, donde cada minuto, cada posesión y cada jugada tiene que ser importante", apuntó.

Asimismo, Lino habló sobre las diferencias que tienen las dos escuadras para conseguir apoyos. El Uni tiene como presidente a Santi Rey, que tiene su trabajo diario, mientras que el cuadro galo tiene como mandatario a la leyenda de los San Antonio Spurs, Tony Parker. "Esto es la humildad de lo que somos. Probablemente a Tony Parker le cueste menos presidir un club y conseguir apoyos económicos, mientras que nosotros tenemos que pelear por cada acuerdo. No creo que se vaya a vivir el ambiente que se vivió en A Malata ni que trabajen todo lo que hizo nuestro club para llegar a donde estamos. Me refiero a nivel social, nivel de colaboración con las asociaciones y a nivel mediático. Ahora mismo, el trabajo que ha hecho el club, da igual quien lo presida, no se puede hacer mejor", dijo.

Concentración

Centrándose en el encuentro, el entrenador incidió en que se van a encontrar a un rival herido y que va a mostrar una imagen mucho mejor que la que dejó en A Malata. "Evidentemente aquí no tuvieron un gran partido a nivel de acierto y eficacia. Jugadoras que suelen anotar como Quevedo, no tuvo buenos porcentajes. Jocyte no tuvo un gran día. Muchas veces propiciado por nuestras defensas, pero sabiendo que son capaces de anotar con mucha facilidad. Seguramente subirá su nivel de acierto como han demostrado durante toda la competición. Será un equipo que crea desde el principio que puede ganar y eso lo sabemos", explicó.

"Creo que hemos demostrado en las anteriores eliminatorias que no hemos pensado en las ventajas que tenemos, sino en cada jugada, que la jugadora que esté en la pista sepa lo que tiene que hacer. Las que están en el banquillo lo mismo. Que no piensen en el marcador. Que luego al final, porque el resultado vaya ajustado, tendrás que mirar la diferencia, como pasó contra el DVTK en las últimas posesiones", comentó sobre el no pensar en la renta de 31 puntos que llevan a favor.

Además, aseguró que el inicio del partido se va a parecer al disputado en Ferrol, con el Asvel saliendo en tromba para meter el miedo en el cuerpo a su rival. "Ellas son un equipo que juegan mucho al contraataque, transición y muchos puntos rápidos. Lo vimos en la ida con ese parcial de 9-0 nada más salir que anotaron con mucha facilidad. No creo que vayan a cambiar su forma de jugar, al igual que nosotras. Tienen sus referentes, su estilo de juego que les ha traído hasta aquí ".

En ese sentido, el Uni tiene una ventaja y es que no depende de una sola jugadora para hacer daño. Todas aportan. En la ida destacó sobre manera Claire Melia, pero quizá en la vuelta lo haga otra. Esa incertidumbre puede jugar a su favor. "Nosotros sabemos que nuestro equipo un día hace un buen partido una y otro día otra, dependiendo de las defensas o de la dinámica en que se encuentre la jugadora. En ese sentido, estamos tranquilos. La compañera confía en que si ella no está acertada, que salga otra jugadora que a lo mejor está más inspirada. El otro día estuvo bien Claire, otra vez está Gala, luego Àngela... Sólo me preocupa que defensivamente estemos al nivel que estuvimos aquí".

De igual manera, habló sobre la importancia de no conceder tantos tiros liberados y minimizar las virtudes de las lanzadoras galas. "Sabemos que los triples son una de sus bazas. Tienen mucho abuso del tiro de tres, igual que tienen muchos rápidos. Es importante controlar bien el balance, no hacer ayudas innecesarias con sus tiradoras. Eso lo hemos trabajado la semana pasada. Hay que incidir que eso es importante para nosotras igual que el rebote. Muchas veces es fácil decir que vamos a trabajar todas para el rebote, pero a veces no es posible. Son jugadoras con talento y cualquiera te puede anotar fácil. Tenemos que hacer hincapié en eso", apuntó.

"Creo que hemos demostrado en las eliminatorias anteriores que el equipo trabaja y es competitivo en cualquier situación. Por ejemplo, en Miskolc estábamos 20 abajo en el último cuarto, que parecía impensable remontar eso y lo hicimos. También contra el Sassari, que en el descanso estábamos once abajo, y la eliminatoria no estaba igualada, pero sólo teníamos ocho puntos de diferencia quedando toda la segunda parte. El equipo fue capaz de mantener la calma, de seguir trabajando como lo estábamos haciendo. También lo vimos con el 0-9 de inicio. Hay que seguir creyendo en lo que hacemos", aseguró Lino López.

Todas a una

Además, para la vuelta de las semifinales, el ferrolano podrá contar con todas sus jugadoras, que llegan enchufadas después de la victoria ante el Ardoi en el que todas tuvieron la misma carga de minutos. Eso es un aspecto fundamental para tratar de vencer en territorio francés.

"Se ha demostrado durante todo el año que todas son importantes. Es cierto que cada una tiene un rol diferente en el que también influye el partido. Todas han tenido muy buenos partidos que nos han llevado a la victoria. Creo que todas se sienten importantes. Estoy contento porque no es fácil gestionar diez jugadoras donde todas quieren jugar y hacerlo bien, pero entre todos hemos conseguido que funcione . Eso habla muy bien de ellas como personas, no sólo a nivel jugadoras", aseveró.

"Sin lugar a duda es un privilegio como entrenador. No es mérito mío, sino que lo han trabajado ellas. Lo han hecho durante todos los días, los entrenamientos y los partidos para crecer y ayudar al equipo. Es cierto que cuando las cosas van bien todo es más fácil. Cuando pierdes, es más difícil de gestionar, pero desde el principio han demostrado esa implicación", añadió el preparador del Baxi.

Por último, Lino López habló sobre la importancia de que se consagre el apoyo de la afición y que este ayude a consolidar el proyecto del club. El técnico quiere que todo siga creciendo para poder llegar más lejos. "Lo decía antes. Yo creo que lo que está trabajando el club en todos los sentidos es espectacular. Conseguir el aumento socios, hacer la promoción para los tres últimos partidos que son claves por lo que conllevan para que la gente se siga enganchando. Hemos llenado A Malata dos veces en Eurocup y hay que buscar ser capaces de contagiar ese ambiente en la Liga y que cuanta más gente se enganche, no sólo abonados sino empresas, para consolidar el proyecto. Todos se merecen que esto crezca, que tengamos más socios y que cuantos más vengan al partido y más socios se hagan en este tramo final del partido, mejor para el club", zanjó.