Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Hemos sido capaces de levantar marcadores de 20 puntos, con esa mentalidad hay que ir"

Once puntos son los que separan al Baxi de volver a hacer una nueva remontada épica y seguir escribiendo la historia en una campaña a la que ya se le acaban los adjetivos positivos para definirla. El preparador Lino López, serio en su comparecencia tras el encuentro, analizó lo evidente visto en la pista de A Malata y que, afortunadamente, sus pupilas pudieron corregir. Ya se sabrá si a tiempo o no este domingo.



“El partido tuvo dos partes. En la primera, que nos anotan con mucha facilidad, nos marcan catorce puntos rápidos, que es una cosa que habíamos trabajado: el balance, los primeros segundos... Y ahí estamos en defícit todo el tiempo”, señalaba el preparador subrayando la falta de dureza de sus jugadores en estos compases iniciales del encuentro en una A Malata con más de 2.000 personas en sus asientos. “En ninguno de los dos cuartos entramos en bonus, porque si no eres capaz de defender por físico, entrar y ser capaces de que no anoten con facilidad y no fuimos capaces”, comentó López.

Eso sí, las cosas cambiaron tras el paso por los vestuarios, como se pudo ver sobre el parquet ferrolano, ya que “tras el descanso ya estuvimos mucho mejor defensivamente. De ahí algún robo, alguna canasta fácil .Leímos mejor el partido y fuimos capaces de meternos y estar el último cuarto en partido”, señalaba un preparador que llegó a ver a las suyas a sólo seis puntos de cazar al Spar Girona.

Ausencias y cansancio

El cansacio fue, desgracidamente, una jugadora más en las filas de un Baxi Ferrol que este domingo cumplirá 50 –acusado por la baja de Noa Morro–. Medio centenar de encuentros que se hicieron notar especialmente “en un último cuarto que nos faltaron pilas y algún tiro que nos hubiese acercado en el marcador. Ahí llegamos muy justitas y no fuimos capaces de meter una marcha más”, confesó el técnico ferrolano.



La ausencia de la mallorquina hizo variar el juego habitual de la formación ferrolana, tal y como señaló López al indicar que “Julie tuvo que jugar exterior, interior... hoy pidió el cambio porque le estaban dando calambres. Mucho aguantó para que tenga que pedir el cambio en el playoff, después de 50 partidos”. La, en esta ocasión, pesada pero agradable mochila que llevan a su espalda salió relucir en ese segundo “que llegas tarde. Creo que si estuviésemos en la primera parte como estuvimos en la segunda, igual el partido sería diferente”, sentenció.



La falta de fortuna cuando la remontada estaba tan cerca en esta segunda mitad fue asimismo otro de los protagonistas no queridos ayer en A Malata, como señalaba el preparador que “nos hubiese dado ese impulso que nos faltaba en fuerza. El equipo se entrega hasta el final y no es fácil cuando vas 20 abajo ser capaces de entrar otra vez en el partido y de pelear como lo hizo, y en eso estoy muy orgulloso”.

Con pocos días para el choque de vuelta, López mantiene su filosofía de Eurocup y así se lo transmitió a las suyas, “no quedan 30 segundos, quedan 40 minutos y 30 segundos. Con esa mentalidad tenemos que ir. Hemos sido capaces de levantar marcadores como en Hungría de 20 abajo, capaces de ganarle a Lyon aquí de 30... Es un equipo que es capaz de cualquier cosa”. Y, sin duda, así lo volverá a demostrar en Girona.