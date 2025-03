Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Ante el Asvel, tenemos que mantener nuestra identidad"

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, aseguró que el encuentro de semifinales ante el Asvel de Lyon va a ser el más especial de toda su carrera por lo que significa en la ciudad. Además, destacó el apoyo inquebrantable de la afición tanto en los buenos momentos como en los malos.

El partido más especial: "Pienso que el partido de mañana es el encuentro más importante que he vivido tanto como jugador como entrenador. Es muy especial. He vivido playoffs, partidos de Copa, pero esto es especial por la ciudad. La ilusión que tiene la gente. Da una alegría muy grande ver como trabaja el club y ver todo el apoyo que tenemos por parte de la afición".

Trabajo del día a día: "Nos centramos en el día a día. El foco siempre tiene que estar en el entrenamiento. Sabemos lo que te hacer que es trabajar, seguir el plan de partido y disfrutar. Esa es la clave. Trabajar en el día a día. Creo que no todas las jugadoras están muy centradas en el trabajo. Es cierto que cuando las cosas van bien, el público te levanta y cuando pasa al revés también. Pasó en el descanso de Sassari y te animan a seguir en la misma línea. Eso es muy especial. Es a 'maxia' de A Malata".

Nuevo lleno en A Malata: "Creo que el partido de mañana es importante en todo. Lo que se está viviendo en la ciudad es único. Siempre lo digo que como ferrolano todo esto que se está consiguiendo es el mayor éxito del club. Ver como se está enganchando la gente, como cada día se siguen haciendo socios, como cada día hay colas para comprar entradas... Vamos a vivir otro lleno histórico y eso es clave. Evidentemente si eres capaz de competir contra Lyon, tener un buen resultado o pasar de fase, ya es redondo. Nosotros nos tenemos que centrar en lo que nos toca, pero el trabajo del club para hacer de estos momentos históricos no se lo podemos pedir".

El cansancio del equipo: "Como dije en la postpartido, el trabajo que está haciendo Álvaro es muy bueno. Gestiona muy bien las cargas, los tratamientos que hace, la recuperación... El equipo ha demostrado que físicamente está a un nivel muy alto. De hecho, las segundas partes suelen ser muy buenas. Es cierto que hay muchas jugadoras que acumulan muchos minutos, pero lo digo siempre, estos partidos en los que hay mucha ilusión y queremos ganar suplen al cansancio acumulado que tienes. No tengo dudas de que van a dar el máximo y que están a tope".

Preparación del partido: "Como entrenador prefiero más tiempo y más entrenamientos. Las jugadoras prefieren los partidos, pero yo entrenar. Es cierto que al haber poco tiempo tienes que dar menos información y más concreta de lo que quieres. En el trabajo del día a día tienes que centrarte en los puntos básicos que tienes que minimizar del rival porque le puedes hacer daño. Tienen que asimilarlo en poco tiempo. Los entrenamientos son de poco tiempo, con menos carga física y más reducidos. Muchas veces son más mentales que de trabajo físico. Aún así, haces un entrenamiento voluntario y vienen. Eso te hace ver que están bien físicamente y que tienen muchas ganas de crecer y mejorar".

Los beneficios que le puede dar ir de tapado: "Es posible que, al principio de la competición, sí que nos podía beneficiar ir de tapadas porque nadie nos conocía al venir de la previa. Para muchos equipos éramos desconocidos. En estos momentos, jugando una final, es lo que dijo Blanca, que nos ganamos el respeto de todos los equipos. Ahora mismo, el factor sorpresa ya no existe".

Dos rivales similares: "Sí que es cierto que Valencia y Asvel son similares en ese sentido porque juegan a un ritmo muy alto, a muchas posesiones y corriendo contraataques. Tienen a Malonga que es una jugadora diferencial porque se vio contra el Girona con más de 18 puntos y 10 rebotes. Seguramente, con Jocyte, que es de las mejores jugadoras de su generación, pues dominan. Valencia tiene una plantilla para ganar la Euroliga con once jugadoras muy top. El estilo de juego, el ritmo que le imprimen al juego y lo físicos que son, sí que es parecido".

Mantener su filosofía: "Nosotras tenemos que mantener nuestra identidad. Cualquier aficionado que venga a ver el partido sabe cual es: defender, presionar e imprimir un ritmo muy alto. Nosotras no vamos a cambiar eso porque es lo que no ha traído hasta aquí. Siempre les digo a las jugadoras que hagan lo que hacen bien, que no intenten inventar. Sí que puedes tener pinceladas para intentar generar ventajas, pero hay que mantener nuestra identidad. Siempre digo que es a través de la defensa. Si somos capaces de defender y controlar el rebote, es nuestra oportunidad. Después puedes estar más o menos acertada en ataque, pero la defensa es muy importante".

Bajas: "En principio vamos a tener a todo el equipo disponible".

La jugadora número seis: "Es impresionante como anima A Malata. Es muy fácil cuando todo va bien, pero cuando no te están saliendo las cosas notar ese apoyo nos da esa fuerza que nos hace seguir trabajando.'A Maxia' de A Malata nos está dando ese plus para sacar victorias y conseguir lo que estamos haciendo. No tengo dudas de que el ambiente que vamos a vivir mañana va a ser mágico igual que el de la semana pasada".