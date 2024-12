Lino López, tras el duelo en Vigo: “Que no tengamos acierto no quiere decir que no haya que estar mejor en defensa”

El preparador ferrolano Lino López quiso darle la enhorabuena a un Celta –“justo vencedor, que llevó la iniciativa”– que respira gracias a la victoria ante un Baxi que para su técnico “no tuvimos la tranquilidad necesaria. Sólo por momentos en la segunda parte, que estuvimos más duras en defensa y haciendo mejor el trabajo que teníamos que hacer desde el principio, fuimos capaces de meternos en el partido”, señaló el entrenador.

La cruz ferrolana estuvo en “esos altibajos”, mostrados por las suyas, ya que “que no tengamos acierto no quiere decir que no tengamos que estar mejor defensivamente”. López no achaca este traspié a la carga de trabajo y duelos a un partido al que llegaban en igualdad de condiciones que las de Vigo, mejores en este broche de año.