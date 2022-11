Linense-Racing: A poner fin al bache de resultados

No quiere el Racing que el bache de resultados por el que atraviesa –lleva tres derrotas consecutivas, una de ellas en la Copa del Rey, y cuatro jornadas sin ganar– se haga más profundo. No es que esta mala racha le haya costado mucho a nivel clasificatorio –situado en la cuarta posición, sigue en los puestos que clasifica para el playoff de ascenso a Segunda, se encuentra a tres puntos del liderato y tiene dos de margen sobre las plazas que ya no dan acceso a la promoción–. Pero su intención es recuperar la dinámica que le hizo estar cuatro jornadas al frente de la tabla clasificatoria. Así que el partido que lo enfrenta a la Balompédica Linense este mediodía –12.00 horas, Municipal de la Línea de la Concepción– parece el ideal para regresar al camino deseado.



Además de volver a ganar, el equipo ferrolano espera volver a marcar. Ya son 289 minutos los que lleva sin perforar la meta contraria, porque en los cuatro partidos que encadena sin conocer la victoria empezó por detrás en el marcador y no fue capaz de derribar el muro que pusieron unos rivales centrados a partir de entonces en defender su ventaja. Que el rival se adelante en el marcador es lo que tratará de evitar en esta ocasión pero, en caso de no conseguirlo, espera mejorar su efectividad ante la portería contraria, porque al menos el cuadro verde sigue generando ocasiones para anotar.

Novedades

Mantiene el Racing las bajas que lo han dejado sin la columna vertebral de su once inicial. Las ausencias de los laterales Luca Ferrone y Pumar y del central Jon García lo han dejado sin tres de las cuatro piezas del cuarteto menos goleado del grupo 1, lo que ha afectado a su rendimiento. De todas maneras, el cuadro verde confía en superar estas ausencias, como ha hecho en las últimas semanas, volviendo a dejar su portería a cero y, además, mostrándose más efectivo en las ocasiones de que dispone.



Vuelve el Racing a jugar lejos de A Malata, donde es el mejor equipo del grupo 1. Lo hará ante un rival que, aunque situado en la zona de descenso, en las últimas jornadas ha dado muestas de que pretende hacer gala de una importante solidez defensiva para intentar ganar los partidos. Los pocos goles que ha encajado hasta el momento dan cuenta de lo que el cuadro verde se va a encontrar en este compromiso.