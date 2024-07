Lía Lage consigue la plata en el Estatal de Selecciones

El Arco Narón acudía el pasado fin de semana al Campeonato de España individual y al Estatal de selecciones de las categorías sub 15 y sub 18, ambos celebrados en Madrid. Cuatro jóvenes de la división de arco recurvo compitieron en la primera de las citas: Raquel Lorenzo Otero y Elías Montenegro Dopico lo hacían en la categoría sub 18, mientras que Lía Lage Pernas y Lúa Teijeiro Aneiros representaban a la entidad naronesa en sub 15.



Montenegro obtenía los mejores resultados en estas pruebas, colándose en el top 10 nacional con una puntuación de 566 puntos que le otorgaron una novena posición.



Ya en el Campeonato de Selecciones Autonómicas, Lorenzo, Montenegro y Lage hacían equipo con otros arqueros gallegos en sus respectivas categorías: en sub 18 femenino, Lorenzo y sus compañeras ascendían hasta la sexta posición, cayendo ante el combinado andaluz; en mixto sub 18, Montenegro ubicaba a Galicia octava en la tabla nacional.



Los gallegos tocaron premio en el mixto sub 15, de la mano de Lía Lage en tándem con el ourensano Anxo Rey, que disputaron una ajustada final, de nuevo contra la delegación andaluza: llegaban al empate en la última tanda de disparos, situación que debía resolverse a una sola y última flecha por arquero. La prueba definitiba se saldó a favor de los deportistas del sur, aunque encumbrando merecidamente a la representante del Arco Narón como subcampeona de España.