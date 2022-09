Las lecciones que deja el encuentro de Algeciras

El tercer puesto del Racing tras la disputa de las cinco primeras jornadas y su condición de equipo invicto –mérito que solo comparte con Córdoba, Linares y Deportivo– es una situación que muy pocos veían factible hace un mes. El empate cosechado, con mucho sufrimiento, en el Nuevo Mirador de Algeciras es solo una muestra más de que Primera Federación es una categoría exigente y, sobre todo, muy larga, en la que el grupo que prepara Cristóbal Parralo tendrá que afrontar momentos de todo tipo.



Por ello, el vestuario racinguista cree, explica el ferrolano Álex López, que “hay que valorar el punto positivamente”, sobre todo por la capacidad de reacción en la segunda parte tras ser el rival mejor en el primer acto. “Es positivo porque seguimos invictos”, apunta el centrocampista, “pero no debemos quitarle ojo a las cosas que tenemos que mejorar: esta liga es muy competida y cualquier rival te puede hacer daño”.



Aprender de los errores y trabajar para corregirlos es misión del cuerpo técnico y la plantilla, pero, pese al “susto” del primer tiempo en el Nuevo Mirador, la realidad no admite discusión: solo Córdoba y Linares están en condiciones de no envidiar la posición del Racing. La plantilla tiene claro, e insiste cada semana en ello, en que hay “margen de mejora” y que siempre es mejor hacerlo “en base a resultados positivos. Los resultados no nos pueden confundirnos en las cosas que tenemos que corregir”, dice Álex López.



Eso piensa también el lateral Enol Coto, que sigue aprovechando las ocasiones que se le presentan. “Creo que nadie esperaba que tuviésemos este inicio tan bueno. Hay muy buen grupo y las cosas están saliendo muy bien”, explica antes de recordar que “controlar los partidos durante los noventa minutos es muy difícil, por no decir imposible, y siempre hay momentos que no tenemos el balón, pero en esos momentos nos estamos juntando bien. Es el inicio y todavía queda mucho por mejorar”.



Saber sufrir es fundamental, como confirma Álex López. “En esos momentos”, apunta, “tenemos que juntarnos y aguantar”.

Córdoba



De los cuarenta equipos de Primera Federación, solo uno, el Córdoba –un recién ascendido– tiene pleno de victorias. Es a estas alturas el rival más fuerte, pero tanto Álex López como Enol Coto insisten en que “queda muchísimo, un camino largo que recorrer”. “No nos asusta nadie; respetamos a todos los equipos y somos conscientes de que el nivel de la liga es muy alto, pero también de que si estamos a nuestro nivel podemos competir con cualquiera”, concluye.